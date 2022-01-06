Dois jovens são baleados em tentativa de roubo em balneário da Serra

Dois jovens foram baleados durante uma tentativa de roubo em Jacaraípe, na Serra, próximo à Curva da Baleia, por volta das 23h30 desta quarta-feira (5). Conforme informações apuradas pela repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, os jovens saíram do bairro São Diogo e seguiram para uma festa que aconteceria na Curva da Baleia.
A reportagem apurou que os jovens estavam chegando perto de um bar para comprar cerveja, quando foram abordados por dois suspeitos de moto, que pediram para eles entregarem os pertences.
Neste momento, eles teriam se negado e os criminosos teriam atirado. Um dos jovens, de 26 anos, era o motorista do carro em que todos estavam e foi baleado em uma das mãos, o outro, carona do carro, de 23 anos, foi alvejado na barriga.
Não há informações de como os baleados foram socorridos. A Polícia Civil informou à reportagem que os suspeitos fugiram sem levar os pertences dos jovens.