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Noite violenta

Dois jovens são baleados em tentativa de roubo em balneário da Serra

Caso aconteceu na noite desta quarta-feira (5) quando quatro jovens que iriam para uma festa na região de Jacaraípe pararam em um bar para comprar bebida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2022 às 09:01

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 09:01

Delegacia de Homicídios da Serra
A tentativa de homicídio foi registrada na DHPP da Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Dois jovens foram baleados durante uma tentativa de roubo em Jacaraípe, na Serra, próximo à Curva da Baleia, por volta das 23h30 desta quarta-feira (5). Conforme informações apuradas pela repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, os jovens saíram do bairro São Diogo e seguiram para uma festa que aconteceria na Curva da Baleia.
A reportagem apurou que os jovens estavam chegando perto de um bar para comprar cerveja, quando foram abordados por dois suspeitos de moto, que pediram para eles entregarem os pertences.
Neste momento, eles teriam se negado e os criminosos teriam atirado. Um dos jovens, de 26 anos, era o motorista do carro em que todos estavam e foi baleado em uma das mãos, o outro, carona do carro, de 23 anos, foi alvejado na barriga.
Não há informações de como os baleados foram socorridos. A Polícia Civil informou à reportagem que os suspeitos fugiram sem levar os pertences dos jovens.

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