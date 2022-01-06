Dois jovens são baleados em tentativa de roubo em balneário da Serra

A reportagem apurou que os jovens estavam chegando perto de um bar para comprar cerveja, quando foram abordados por dois suspeitos de moto, que pediram para eles entregarem os pertences.

Neste momento, eles teriam se negado e os criminosos teriam atirado. Um dos jovens, de 26 anos, era o motorista do carro em que todos estavam e foi baleado em uma das mãos, o outro, carona do carro, de 23 anos, foi alvejado na barriga.