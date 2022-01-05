Suspeito é baleado por policiais em frente a hospital em Vila Velha

Um homem foi baleado na frente a um hospital no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (5). Segundo informações preliminares apuradas no local, o veículo em que estavam o suspeito e outra pessoa era roubado e estava sendo perseguido pela Polícia Militar.
A reportagem de A Gazeta foi ao local e apurou com um policial militar que durante a fuga, já em frente ao hospital, os suspeitos tentaram atropelar um dos agentes e a polícia revidou atirando. O suspeito que estava no banco do motorista foi atingido e, mesmo baleado, conseguiu dirigir até o pátio do hospital. Ele foi socorrido na unidade.
O Vila Velha Hospital informou, por nota, que, na tarde desta quarta-feira, "um dos homens envolvidos num incidente externo procurou o seu pronto-socorro para atendimento médico. Ele foi atendido e terá alta ainda hoje (5)".