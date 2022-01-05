Policial do ES é condenado a 12 anos de prisão pelo estupro da filha

Um policial militar do Espírito Santo, de 36 anos, foi considerado culpado pelo estupro da própria filha, uma menina que atualmente tem 14 anos. Conforme a decisão da Justiça, ele deverá cumprir 12 anos e nove meses de prisão pelo crime. O nome dele não será divulgado para preservar a identidade da vítima.
O caso veio à tona em agosto de 2020, quando a adolescente contou para a mãe os abusos sofridos. "Ele começou a me beijar, na minha nuca; e eu fingindo que estava dormindo para não acontecer nada. Ele fez uma coisa muito ruim comigo", contou a menina, que tinha 13 anos na ocasião. Na época, a mãe falou sobre o caso à TV Gazeta.
"O pai segurou as mãozinhas dela, beijou a boca da minha filha, tirou o shorts e a calcinha dela e fez sexo oral. Ela chorando, disse: 'Pai, não faz isso, eu sou sua filha'"
Na ocasião, o policial militar ainda estava em liberdade e negou o estupro. "Nunca abusei sexualmente da minha filha. Ela teve um sonho e foi para o meu quarto. Eu estava sem roupa, dormindo. Quando ela deitou do meu lado, achei que era a minha namorada e dei um beijo. Depois, perdi perdão e ela saiu", disse.
NAMORADA TAMBÉM FOI CONDENADA
Citada pelo acusado, a namorada dele também foi condenada pela Justiça, por ter tentando influenciar a vítima a mudar o depoimento contra o pai. A condenação estipulada foi de dois meses e 20 dias de detenção e o pagamento de multa. A pena será cumprida inicialmente em regime aberto.
POLICIAL RESPONDE POR OUTRO PROCESSO
Além do estupro da própria filha, o policial militar responde a outro processo na Justiça. Ele também teria estuprado uma adolescente, que na época tinha 15 anos, e era vizinha da família. O crime teria sido praticado em 2019 — cerca de um ano antes dos abusos relatados acima.
O QUE DIZ A PM
A Polícia Militar informou que o agente está preso desde dezembro de 2020 no presídio militar devido a um mandado de prisão preventiva. Ainda de acordo com a corporação, um processo administrativo disciplinar foi instaurado contra o policial e segue em andamento.
O OUTRO LADO
Responsável pela defesa do policial militar, o advogado Claudius Caballero enviou uma nota afirmando que não se manifesta, "tendo em vista que o processo tramita em segredo de justiça". A reportagem de A Gazeta não conseguiu contato com a defesa da namorada do policial e reforça este espaço para manifestação.