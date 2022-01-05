Policial do ES é condenado a 12 anos de prisão pelo estupro da filha

Policial militar concedeu entrevista à TV Gazeta em 2020 e negou abusos sexuais Crédito: Reprodução | TV Gazeta

culpado pelo estupro da própria filha, uma menina que atualmente tem 14 anos. Conforme a decisão da Justiça, ele deverá cumprir 12 anos e nove meses de prisão pelo crime. O nome dele não será divulgado para preservar a identidade da vítima. Um policial militar do Espírito Santo , de 36 anos, foi considerado, uma menina que atualmente tem 14 anos. Conforme a decisão da Justiça, ele deverá cumprirpelo crime. O nome dele não será divulgado para preservar a identidade da vítima.

"O pai segurou as mãozinhas dela, beijou a boca da minha filha, tirou o shorts e a calcinha dela e fez sexo oral. Ela chorando, disse: 'Pai, não faz isso, eu sou sua filha'" Mãe da menina - Identidade preservada por causa da criança

Na ocasião, o policial militar ainda estava em liberdade e negou o estupro. "Nunca abusei sexualmente da minha filha. Ela teve um sonho e foi para o meu quarto. Eu estava sem roupa, dormindo. Quando ela deitou do meu lado, achei que era a minha namorada e dei um beijo. Depois, perdi perdão e ela saiu", disse.

NAMORADA TAMBÉM FOI CONDENADA

Citada pelo acusado, a namorada dele também foi condenada pela Justiça, por ter tentando influenciar a vítima a mudar o depoimento contra o pai. A condenação estipulada foi de dois meses e 20 dias de detenção e o pagamento de multa. A pena será cumprida inicialmente em regime aberto.

POLICIAL RESPONDE POR OUTRO PROCESSO

Além do estupro da própria filha, o policial militar responde a outro processo na Justiça. Ele também teria estuprado uma adolescente, que na época tinha 15 anos, e era vizinha da família. O crime teria sido praticado em 2019 — cerca de um ano antes dos abusos relatados acima.

O QUE DIZ A PM

Polícia Militar informou que o agente está preso desde dezembro de 2020 no presídio militar devido a um mandado de prisão preventiva. Ainda de acordo com a corporação, um processo administrativo disciplinar foi instaurado contra o policial e segue em andamento.

O OUTRO LADO