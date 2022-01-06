Homem é preso depois de assaltar pizzaria em Cariacica e roubar celulares

Um homem de 23 anos foi preso depois de assaltar uma pizzaria no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, na noite desta quarta-feira (5). De acordo com a Polícia Militar, quatro celulares foram roubados, mas os aparelhos e a arma usada no crime não foram encontrados. O suspeito, que não teve a identidade revelada, possui passagens por receptação, roubo e formação de quadrilha. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
A Polícia Militar explicou que militares foram acionados através do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) para uma ocorrência de roubo a uma pizzaria. Próximo ao restaurante, eles foram abordados por dois homens que estavam em uma motocicleta e relataram terem sido vítimas do crime.
Os homens contaram que quatro celulares foram roubados, e que um deles estava com o sistema de rastreamento ativado, com a localização indicando para uma área próxima ao bairro Santa Luzia, também em Cariacica. Os policiais foram ao local e viram um homem que se assemelhava com a descrição das vítimas.
O suspeito tentou fugir, mas foi alcançado pelos militares. Ele acabou reconhecido pelas vítimas e foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cariacica. Os policiais fizeram buscas na região onde ele foi preso, mas não encontraram os celulares roubados, nem a arma utilizada no crime.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de roubo qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
"QUEM ESTIVER DANDO BOBEIRA, VAI DANÇAR"
Um morador do bairro Vila Capixaba, que não quis se identificar, contou em entrevista à reportagem da TV Gazeta que, antes de assaltar a pizzaria, o suspeito ainda roubou celulares de funcionários de outro restaurante, que fica na mesma rua.
"Os funcionários de outro estabelecimento estavam esperando abrir e passou um camarada de moto, rendeu todos eles, levou os celulares, foi no outro estabelecimento e levou o celular dos outros rapazes também e fugiu", explicou.
O morador disse que o bairro Vila Capixaba é tranquilo e que, na maioria das vezes, o problema são criminosos de outros bairros que cometem os crimes na área. Ele afirmou que é importante que o policiamento seja reforçado na região, para impedir a ação de ladrões.
O bairro é tranquilo, são caras de fora que passam, tem a oportunidade e roubam mesmo. Quem estiver dando bobeira, vai dançar, mas o bairro é muito bom. Se puder aumentar o patrulhamento e o pessoal também se cuidar, não dar tanta bobeira. Hoje, todos os bairros estão assim, correndo esse risco e sujeito a tudo", disse.