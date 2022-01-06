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Vila Capixaba

Homem é preso depois de assaltar pizzaria em Cariacica e roubar celulares

Segundo a Polícia Militar, quatro celulares foram roubados pelo suspeito de 23 anos, que já possui passagens por receptação, roubo e formação de quadrilha
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

06 jan 2022 às 11:51

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 11:51

Pizzaria no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, foi assaltada na noite desta quarta (5)
Pizzaria no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, foi assaltada na noite desta quarta (5) Crédito: Oliveira Alves
Um homem de 23 anos foi preso depois de assaltar uma pizzaria no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, na noite desta quarta-feira (5). De acordo com a Polícia Militar, quatro celulares foram roubados, mas os aparelhos e a arma usada no crime não foram encontrados. O suspeito, que não teve a identidade revelada, possui passagens por receptação, roubo e formação de quadrilha. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Polícia Militar explicou que militares foram acionados através do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) para uma ocorrência de roubo a uma pizzaria. Próximo ao restaurante, eles foram abordados por dois homens que estavam em uma motocicleta e relataram terem sido vítimas do crime.
Os homens contaram que quatro celulares foram roubados, e que um deles estava com o sistema de rastreamento ativado, com a localização indicando para uma área próxima ao bairro Santa Luzia, também em Cariacica. Os policiais foram ao local e viram um homem que se assemelhava com a descrição das vítimas.
Rua onde fica a pizzaria, no dia seguinte ao crime
Rua onde fica a pizzaria no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, no dia seguinte ao crime Crédito: Oliveira Alves
O suspeito tentou fugir, mas foi alcançado pelos militares. Ele acabou reconhecido pelas vítimas e foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cariacica. Os policiais fizeram buscas na região onde ele foi preso, mas não encontraram os celulares roubados, nem a arma utilizada no crime.
Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de roubo qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

"QUEM ESTIVER DANDO BOBEIRA, VAI DANÇAR"

Um morador do bairro Vila Capixaba, que não quis se identificar, contou em entrevista à reportagem da TV Gazeta que, antes de assaltar a pizzaria, o suspeito ainda roubou celulares de funcionários de outro restaurante, que fica na mesma rua.
"Os funcionários de outro estabelecimento estavam esperando abrir e passou um camarada de moto, rendeu todos eles, levou os celulares, foi no outro estabelecimento e levou o celular dos outros rapazes também e fugiu", explicou.
O morador disse que o bairro Vila Capixaba é tranquilo e que, na maioria das vezes, o problema são criminosos de outros bairros que cometem os crimes na área. Ele afirmou que é importante que o policiamento seja reforçado na região, para impedir a ação de ladrões.
O bairro é tranquilo, são caras de fora que passam, tem a oportunidade e roubam mesmo. Quem estiver dando bobeira, vai dançar, mas o bairro é muito bom. Se puder aumentar o patrulhamento e o pessoal também se cuidar, não dar tanta bobeira. Hoje, todos os bairros estão assim, correndo esse risco e sujeito a tudo", disse.

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