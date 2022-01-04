Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Ladrões roubam R$ 13 mil em assalto a posto de combustíveis em Castelo

Câmeras de segurança mostram o momento da chegada dos assaltantes e a ação deles no local. Segundo o proprietário, essa é a quinta vez que o estabelecimento é assaltado
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

04 jan 2022 às 16:32

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 16:32

Um posto de combustíveis localizado no bairro Independência, em Castelo, no Sul do Estado, foi assaltado na tarde de segunda-feira (3). Os criminosos renderam o dono do estabelecimento e levaram uma quantia de R$ 13 mil e o cordão de ouro da vítima.
Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e disse que, no local, o gerente financeiro do posto relatou que um indivíduo armado entrou no escritório e realizou o roubo. Segundo o relato, outro suspeito ficou na recepção da loja de conveniência e também estava armado. Após o crime, a dupla fugiu em um carro. “Buscas foram realizadas, mas eles não foram localizados”, informou a PM, em nota.
O dono do posto de combustíveis, que não será identificado, informou que essa é a quinta vez que o estabelecimento é assaltado. “Eu já reforcei a segurança, mas não adiantou”, disse.
A PM comunicou que atua no bairro com policiamento preventivo e ações diárias como abordagens e cercos táticos. “Vale destacar que no mês de dezembro a PM não foi acionada, via Ciodes (190), para atender ocorrência de roubo na região”, pronunciou.
A corporação reforçou ainda sobre a importância de acionar uma viatura diante de atitudes suspeitas ou ocorrências de crime, para que a polícia verifique a situação, e que as vítimas também registrem o boletim de ocorrência na delegacia, quando não houver detidos em flagrante. “Para que a Polícia Civil investigue e identifique os indivíduos que estão agindo na região”, explicou.

Veja Também

Vídeo: bandidos invadem loja de celulares em Castelo

Estudante é flagrado com arma em escola de Conceição do Castelo

Preso suspeito de tentar envenenar ex e incendiar a casa dela em Castelo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Castelo crime ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA
Imagem de destaque
Como chatbot de IA descobriu condição rara de mulher após anos de diagnósticos errados
Imagem de destaque
Touro foge de rodeio e deixa jovem ferida em Baixo Guandu; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados