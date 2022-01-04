Ladrões roubam R$ 13 mil em assalto a posto de combustíveis em Castelo

Um posto de combustíveis localizado no bairro Independência, em Castelo, no Sul do Estado, foi assaltado na tarde de segunda-feira (3). Os criminosos renderam o dono do estabelecimento e levaram uma quantia de R$ 13 mil e o cordão de ouro da vítima.
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e disse que, no local, o gerente financeiro do posto relatou que um indivíduo armado entrou no escritório e realizou o roubo. Segundo o relato, outro suspeito ficou na recepção da loja de conveniência e também estava armado. Após o crime, a dupla fugiu em um carro. “Buscas foram realizadas, mas eles não foram localizados”, informou a PM, em nota.
O dono do posto de combustíveis, que não será identificado, informou que essa é a quinta vez que o estabelecimento é assaltado. “Eu já reforcei a segurança, mas não adiantou”, disse.
A PM comunicou que atua no bairro com policiamento preventivo e ações diárias como abordagens e cercos táticos. “Vale destacar que no mês de dezembro a PM não foi acionada, via Ciodes (190), para atender ocorrência de roubo na região”, pronunciou.
A corporação reforçou ainda sobre a importância de acionar uma viatura diante de atitudes suspeitas ou ocorrências de crime, para que a polícia verifique a situação, e que as vítimas também registrem o boletim de ocorrência na delegacia, quando não houver detidos em flagrante. “Para que a Polícia Civil investigue e identifique os indivíduos que estão agindo na região”, explicou.