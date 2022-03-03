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Em 2015, piloto de wingsuit de SP também morreu após salto em Castelo

Na época, vítima foi o piloto Kedley Oliveti, conhecido como Keds Skediver. Atleta experiente, ele acabou batendo em uma árvore durante o salto
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 mar 2022 às 10:11

Publicado em 03 de Março de 2022 às 10:11

Em junho de 2015, piloto wingsuit Kedley Oliveti morreu após saltar em Castelo
Em junho de 2015, piloto wingsuit Kedley Oliveti morreu após saltar em Castelo Crédito: Reprodução/Facebook
Nesta quarta-feira (2), um praticante de wingsuit — esporte conhecido pelo uso de acessório chamado "asa de morcego" — morreu após um salto na Pedra do Cabrito, em Castelo, Sul do Espírito Santo. Em 2015, outro piloto de São Paulo também faleceu no mesmo distrito, Estrela do Norte, depois de um acidente durante salto.
Em junho daquele ano, o piloto Kedley Oliveti - conhecido como Keds Skediver - estava com um grupo de amigos de São Paulo em Castelo. Ao saltar, ele acabou colidindo em uma árvore e caiu em queda livre. Ele era experiente em saltos e costumava praticar o esporte em diversas partes do Brasil.
Acidente durante salto de base jump termina com morte em Castelo
Eduardo Guermandi era de Piracicaba, São Paulo Crédito: Reprodução \ Facebook Eduardo Guermandi
Já nesta quarta (2), a vítima foi Eduardo Guermandi, de 38 anos, que era da cidade de Piracicaba, interior de São Paulo. Um guia da região disse à polícia que a asa do equipamento que Eduardo usava apresentou problemas, fazendo com que a vítima perdesse altitude bruscamente. O homem acabou se chocando contra uma árvore. 
Em conversa com o repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul, colegas de esporte de Eduardo disseram que ele era um piloto experiente e que tinha costume de saltar na região. Eduardo voltaria para São Paulo nesta quarta-feira (2). "Ele ficou para fazer o último salto e acabou morrendo", disse um dos amigos.
A Polícia Civil comunicou que o caso foi registrado como acidente diverso com morte, e que o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. "Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte", explicou.
O município de Castelo é conhecido internacionalmente pelas rampas de voo livre, como a localidade de Ubá e possui pontos muito frequentados pelos praticantes de wingsuit: as pedras da Onça, do Fio e do Cabrito.

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De acordo com o presidente da Federação Capixaba De Voo Livre, Marx Chapman, o wingsuit é um esporte de alto risco. “A pessoa salta desafiando a gravidade. Às vezes, ela faz um voo de planeio muito próximo da planície. Isso tudo aumenta os índices de acidente”, explicou.
Chapman também informou a diferença entre os esportes parapente, base jump e wingsuit. "Parapente possui paraquedas reserva, base jump é um salto com paraquedas de um lugar alto, e wingsuit é um salto com roupa de alta performance. Nesse caso, o piloto só abre o paraquedas na aproximação de pouso", contou.

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