Em 2015, piloto de wingsuit de SP também morreu após salto em Castelo

Em junho de 2015, piloto wingsuit Kedley Oliveti morreu após saltar em Castelo Crédito: Reprodução/Facebook

Em junho daquele ano, o piloto Kedley Oliveti - conhecido como Keds Skediver - estava com um grupo de amigos de São Paulo em Castelo. Ao saltar, ele acabou colidindo em uma árvore e caiu em queda livre. Ele era experiente em saltos e costumava praticar o esporte em diversas partes do Brasil.

Eduardo Guermandi era de Piracicaba, São Paulo Crédito: Reprodução \ Facebook Eduardo Guermandi

Já nesta quarta (2), a vítima foi Eduardo Guermandi, de 38 anos, que era da cidade de Piracicaba, interior de São Paulo. Um guia da região disse à polícia que a asa do equipamento que Eduardo usava apresentou problemas, fazendo com que a vítima perdesse altitude bruscamente. O homem acabou se chocando contra uma árvore.

Em conversa com o repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul, colegas de esporte de Eduardo disseram que ele era um piloto experiente e que tinha costume de saltar na região. Eduardo voltaria para São Paulo nesta quarta-feira (2). "Ele ficou para fazer o último salto e acabou morrendo", disse um dos amigos.

A Polícia Civil comunicou que o caso foi registrado como acidente diverso com morte, e que o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. "Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte", explicou.

O município de Castelo é conhecido internacionalmente pelas rampas de voo livre, como a localidade de Ubá e possui pontos muito frequentados pelos praticantes de wingsuit: as pedras da Onça, do Fio e do Cabrito.

De acordo com o presidente da Federação Capixaba De Voo Livre, Marx Chapman, o wingsuit é um esporte de alto risco. “A pessoa salta desafiando a gravidade. Às vezes, ela faz um voo de planeio muito próximo da planície. Isso tudo aumenta os índices de acidente”, explicou.