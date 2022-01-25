Mulher sofre acidente ao saltar com "asa de morcego" em Castelo, no ES

Equipe do Notaer é acionada para socorrer mulher após saltar de wingsuit em Castelo
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher ficou presa em uma árvore a mais de 20 metros de altura. A equipe da Auto Busca e Salvamento Leve (ABSL) do Posto Avançado de Bombeiros (PAB) de Castelo foi acionada para atender a ocorrência. No local, após análise, a corporação solicitou o apoio do Notaer.
Após acionamento dos Bombeiros, uma equipe de busca do Notaer foi de helicóptero ao local do acidente e socorreu a vítima, que está bem, segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo.
Segundo o major Pablo Angely Marques Coimbra, assessor de Comunicação do Notaer, após a mulher saltar de wingsuit, houve uma pane no traje e ela abriu o parapente de segurança, ficando presa na árvore. "Usamos o cesto de resgate com 38 metros de altura", explicou.
No momento do acidente, ainda segundo o major, estava acontecendo um campeonato de salto de parapente e wingsuit na região de Castelo.