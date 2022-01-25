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Mulher sofre acidente ao saltar com "asa de morcego" em Castelo, no ES

Após saltar de wingsuit, ela ficou presa em uma árvore, a mais de 20 metros de altura. A mulher foi resgatada com vida com ajuda de helicóptero do Notaer e está bem

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 16:53

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

25 jan 2022 às 16:53
Uma mulher de 32 anos ficou presa em uma árvore após saltar de wingsuit – traje conhecido como “asa de morcego” – em Castelo, no Sul do Estado. O acidente aconteceu nesta terça-feira (25), no distrito de Estrela do Norte. Segundo informações do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), a vítima é dos Estados Unidos. Ela foi resgatada com vida por helicóptero e está bem.

Equipe do Notaer é acionada para socorrer mulher após saltar de wingsuit em Castelo

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher ficou presa em uma árvore a mais de 20 metros de altura. A equipe da Auto Busca e Salvamento Leve (ABSL) do Posto Avançado de Bombeiros (PAB) de Castelo foi acionada para atender a ocorrência. No local, após análise, a corporação solicitou o apoio do Notaer.
Após acionamento dos Bombeiros, uma equipe de busca do Notaer foi de helicóptero ao local do acidente e socorreu a vítima, que está bem, segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo.
Segundo o major Pablo Angely Marques Coimbra, assessor de Comunicação do Notaer, após a mulher saltar de wingsuit, houve uma pane no traje e ela abriu o parapente de segurança, ficando presa na árvore. "Usamos o cesto de resgate com 38 metros de altura", explicou.
No momento do acidente, ainda segundo o major, estava acontecendo um campeonato de salto de parapente e wingsuit na região de Castelo.

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