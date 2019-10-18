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Rampa de Ubá

Praticante de voo livre fica preso em árvore em Castelo

Árvore tem 40 metros de altura. Resgate foi feito com auxílio do helicóptero do Notaer

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 20:02

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

18 out 2019 às 20:02
Praticante de voo livre fica preso em árvore e é resgatado pelo Notaer Crédito: Notaer
Um praticante de voo livre precisou ser resgatado, na tarde desta sexta-feira (18), pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo do Espírito Santo (Notaer), depois de decolar da rampa de Ubá, em Castelo, no Sul do Espírito Santo.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou presa à copa de uma árvore que tem cerca de 40 metros de altura.
A equipe de resgate foi até a região da Fazenda da Prata, na ES 475, para organizar o resgate da vítima que não apresentou lesões e foi retirada da árvore com uso do cesto preso ao helicóptero.
O Corpo de Bombeiros ressaltou a importância dos praticantes destes esportes comunicarem, antecipadamente, o voo ao comando da região.

Praticante de voo livre fica preso em árvore e é resgatado pelo Notaer

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