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Céu colorido

Após dois anos, Castelo vai sediar campeonato de voo livre

Por conta da pandemia, o evento não foi realizado por dois anos; campeonato começa nesta sexta-feira (4), com saltos de parapente da rampa de Ubá
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 mar 2022 às 13:27

Publicado em 02 de Março de 2022 às 13:27

Após dois anos sem evento, Castelo sedia campeonato de voo livre
Após dois anos sem evento, Castelo sedia campeonato de voo livre Crédito: Montagem| A Gazeta
O município de Castelo, no Sul do Espírito Santo, será palco, neste fim de semana, da abertura do Campeonato Capixaba de Voo Livre. O evento, que não foi realizado há dois anos por conta da pandemia de Covid-19, começa oficialmente nesta sexta-feira (4), com saltos de parapente da rampa de Ubá, interior do município.
A 13ª edição do evento vai até o domingo (6). Segundo o presidente da Associação de Voo Livre de Castelo e organizador do evento, Pettersonn Mareto, cerca de 80 pilotos de vários Estados vão participar. “Pilotos de outros países, que já estão no Brasil, por conta de outros campeonatos, também devem participar. Amanhã (quinta-feira) já começa com treino livre”, conta Mareto.
A rampa de voo livre de Ubá, segundo a organização, apresenta infraestrutura de banheiros, área de camping e bar. O local é considerado pelos voadores como o “Havaí do Parapente”. “Castelo possui geografia, térmicas favoráveis a voos mais técnicos e é considerada a terceira melhor rampa do mundo”, disse Pettersonn Mareto.
Pilotos também farão voos duplos no local. O evento premia os melhores competidores com troféus. Ubá fica a 28 quilômetros da sede do município de Castelo, por estrada de terra, na comunidade de Córrego de Ubá.
Junto ao vento, a prefeitura realiza de quinta (3) a domingo (6) um festival de cervejas artesanais na Praça Três Irmãos, Centro de Castelo.

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