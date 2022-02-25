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Bolso cheio

Aposta feita em Castelo leva mais de R$ 500 mil na Lotofácil

Outras quatro apostas também acertaram as 15 dezenas sorteadas nesta quinta-feira (24), em São Paulo

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 12:06

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 fev 2022 às 12:06
Castelo, município no Sul do Espírito Santo
Castelo, município no Sul do Espírito Santo Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Castelo
Uma aposta feita em Castelo, no Sul do Espírito Santo, ganhou R$ 518.597,67 no concurso 2457 da Lotofácil, realizado nesta quinta-feira (24). Outras quatro apostas também vão receber o mesmo valor. O ganhador ou ganhadora fez uma aposta simples, em uma lotérica que fica na região central da cidade.
As cinco apostas dividem o prêmio de R$ 2,5 milhões. As outras apostas vencedoras foram feitas em Curvelo, em Minas Gerais; Medianeira, no Estado do Paraná e no Estado de Tocantins, sortudos de duas cidades também vão receber a premiação, na capital Palmas e no município de Paraíso do Tocantins.
As dezenas sorteadas foram 01 ,03, 05, 08, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24 e 25. No concurso, 868 apostas acertaram 14 acertos e vão receber R$ 426,61, cada.
Na Lotofácil, o apostador pode marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50. Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h.

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