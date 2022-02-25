Aposta feita em Castelo leva mais de R$ 500 mil na Lotofácil

As cinco apostas dividem o prêmio de R$ 2,5 milhões. As outras apostas vencedoras foram feitas em Curvelo, em Minas Gerais; Medianeira, no Estado do Paraná e no Estado de Tocantins, sortudos de duas cidades também vão receber a premiação, na capital Palmas e no município de Paraíso do Tocantins.