Wingsuit: salto da Pedra do Cabrito, em Castelo, termina em morte

Um praticante de wingsuit — esporte conhecido pelo uso de acessório chamado "asa de morcego" — morreu na manhã desta quarta-feira (2) após um salto na Pedra do Cabrito, em Castelo, Sul do Espírito Santo. Eduardo Guermandi tinha 38 anos e era da cidade de Piracicaba, interior de São Paulo.
A Polícia Militar informou à reportagem que foi acionada por volta das 9h20 por um guia da região, e, segundo esse homem, a asa do equipamento que Eduardo usava apresentou problemas, fazendo com que a vítima perdesse altitude bruscamente, e acabou se chocando contra uma árvore. Uma guarnição foi deslocada, mas o esportista já estava morto. Uma equipe dos Bombeiros retirou o corpo do local, que era de difícil acesso e, em seguida, a perícia da Polícia Civil foi acionada para o recolhimento.
A Polícia Civil comunicou que o caso foi registrado como acidente diverso com morte, e que o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. "Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte", explicou.
EDUARDO RETORNARIA A SP NESTA QUARTA
Em conversa com o repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul, colegas de esporte de Eduardo disseram que ele era um piloto experiente e que tinha costume de saltar na região. Eduardo voltaria para São Paulo nesta quarta-feira (2). "Ele ficou para fazer o último salto e acabou morrendo", disse um dos amigos.
O ESPORTE
De acordo com o presidente da Federação Capixaba De Voo Livre, Marx Chapman, o wingsuit é um esporte de alto risco. “A pessoa salta desafiando a gravidade. Às vezes ela faz um voo de planeio muito próximo da planície. Isso tudo aumenta os índices de acidente”, explicou.
Chapman também informou a diferença entre os esportes parapente, base jump e wingsuit. "Parapente possui paraquedas reserva, base jump é um salto com paraquedas de um lugar alto, e wingsuit é um salto com roupa de alta performance. Nesse caso, o piloto só abre o paraquedas na aproximação de pouso", contou.
O presidente da federação finalizou chamando a atenção para a realização do Campeonato Capixaba de Voo Livre, que vai acontecer em Castelo, neste fim de semana. “Quem se interessar pelo campeonato, quem se interessar pelo esporte, deve procurar uma entidade, uma escola, um instrutor e fazer isso com responsabilidade”, concluiu.
Correção
02/03/2022 - 6:58
A versão anterior da reportagem se equivocou ao afirmar que a vítima praticava base jump. A modalidade esportiva de Eduardo era a chamada wingsuit. O título e o texto foram corrigidos.