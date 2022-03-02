Wingsuit: salto da Pedra do Cabrito, em Castelo, termina em morte

Eduardo Guermandi era de Piracicaba, São Paulo Crédito: Redes Sociais

A Polícia Militar informou à reportagem que foi acionada por volta das 9h20 por um guia da região, e, segundo esse homem, a asa do equipamento que Eduardo usava apresentou problemas, fazendo com que a vítima perdesse altitude bruscamente, e acabou se chocando contra uma árvore. Uma guarnição foi deslocada, mas o esportista já estava morto. Uma equipe dos Bombeiros retirou o corpo do local, que era de difícil acesso e, em seguida, a perícia da Polícia Civil foi acionada para o recolhimento.

Local do acidente em Castelo Crédito: Leitor | A Gazeta

A Polícia Civil comunicou que o caso foi registrado como acidente diverso com morte, e que o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. "Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte", explicou.

EDUARDO RETORNARIA A SP NESTA QUARTA

Em conversa com o repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul, colegas de esporte de Eduardo disseram que ele era um piloto experiente e que tinha costume de saltar na região. Eduardo voltaria para São Paulo nesta quarta-feira (2). "Ele ficou para fazer o último salto e acabou morrendo", disse um dos amigos.

O acidente aconteceu na Pedra do Cabrito, em Estrela do Norte, zona rural de Castelo Crédito: João Henrique Castro

O ESPORTE

De acordo com o presidente da Federação Capixaba De Voo Livre, Marx Chapman, o wingsuit é um esporte de alto risco. “A pessoa salta desafiando a gravidade. Às vezes ela faz um voo de planeio muito próximo da planície. Isso tudo aumenta os índices de acidente”, explicou.

Chapman também informou a diferença entre os esportes parapente, base jump e wingsuit. "Parapente possui paraquedas reserva, base jump é um salto com paraquedas de um lugar alto, e wingsuit é um salto com roupa de alta performance. Nesse caso, o piloto só abre o paraquedas na aproximação de pouso", contou.