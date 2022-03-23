Vídeo: caminhão tomba em acidente na Rodovia Pedro Cola, em Castelo

Um caminhão tombou na ES 165, conhecida como Rodovia Pedro Cola, próximo à entrada da localidade de Fazenda do Centro, em Castelo , no Sul do Estado. O acidente ocorreu por volta de 10h30 desta quarta-feira (23) e o veículo ficou tombado na pista até o início da tarde. Ele foi removido do local após as 14h. Segundo a Polícia Militar , ocorrência foi registrada sem vítimas.

Segundo o cabo Leopoldo Sérgio Monteiro, da 3ª Companhia da Polícia Militar do município, apesar de não ter sido acionada, a PM esteve no local para fazer a verificação e sinalização. “Não sabemos o que aconteceu, porque o motorista não estava mais lá. Parece que o caminhão estava vindo no sentido Castelo, tombou e interditou a outra via, no sentido Venda Nova do Imigrante”, disse.

Caminhão tombou próximo à entrada da localidade de Fazenda do Centro, em Castelo Crédito: Redes Sociais

O cabo da PM informou que equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu também não foram acionadas. Ele acredita que o motorista não tenha se machucado, já que não deu entrada em hospital do município. “Populares no local do acidente contaram que um carro buscou ele”, disse o militar.