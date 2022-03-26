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Confessaram

Idosas são detidas após furtos a lojas de shopping em Vila Velha

Fiscais observaram pelas câmeras que elas estavam colocando roupas dentro de uma bolsa. Assim que saíram de uma das lojas, as idosas foram abordadas por seguranças do shopping

Publicado em 25 de Março de 2022 às 21:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2022 às 21:47
Duas idosas, de 70 e 78 anos, foram detidas por suspeita de furto a duas lojas de um shopping no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, por volta das 18h desta sexta-feira (25). A Polícia Militar informou que elas furtaram mais de R$ 1 mil em peças de roupa. Elas foram detidas depois que funcionários de uma das lojas desconfiaram do comportamento da dupla.
Idosas foram levadas para delegacia após furto em lojas de Vila Velha
Idosas foram levadas para delegacia após furto em lojas de Vila Velha Crédito: Caique Verli
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, os fiscais observaram pelas câmeras que as mulheres estavam colocando as roupas dentro de uma bolsa. Assim que saíram de uma das lojas, as suspeitas foram abordadas por seguranças do shopping, que chamaram a polícia.
As idosas, que não tiveram o nome divulgado, são vizinhas. À Polícia Militar, as suspeitas confessaram o furto, mas não explicaram por que levaram as roupas sem pagar. Elas foram levadas para a Delegacia Regional de Vila Velha.
Idosas são detidas após furtos a lojas de shopping em Vila Velha
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil para saber se as idosas foram autuadas e a assessoria de imprensa da corporação informou que, aos fins de semana, não tem acesso às ocorrências do plantão anterior. 

Atualização

26/03/2022 - 4:14
Após a publicação desta matéria, a Polícia Civil respondeu na tarde deste sábado (26) à demanda feita por A Gazeta. O texto foi atualizado.

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