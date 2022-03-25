Abuso no Transcol: “Corri atrás dele e dei mata-leão”, diz mulher

Em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, ela contou que chegou a ficar sem reação, mas precisou agir para que Moacyr Miranda Filho, de 53 anos, não ficasse impune nem pudesse praticar atos semelhantes contra outras passageiras.

"Eu sei que não é fácil, mas essa atitude que tomei é a que todas as mulheres deveriam ter. Temos que denunciar, não podemos nos calar. Estou fazendo por mim e por outras" X. - Representante comercial de 19 anos, vítima do abuso

Cerca de dez horas depois do ocorrido, na tarde desta sexta-feira, o sentimento ainda era de consternação e revolta. "Para mim, foi muito complicado. Fiquei muito nervosa. Eu estava indo trabalhar e, quando olho para trás, tem um homem me molestando. Foi muito revoltante", desabafou a vítima.

Ela explicou que ficou na expectativa de que alguém tomasse alguma atitude. "Foi quando eu percebi que, se eu não fizesse nada, ele ia virar as costas, ir embora e fazer o mesmo com outra pessoa. Então, quando chegamos no terminal, corri atrás dele e dei um mata-leão", disse.

No local, ela teve ajuda dos seguranças e acionou a Polícia Militar . "Os policiais chegaram bem rápido e fomos para a delegacia. Mas é aquela coisa: eu consegui me defender, mas tem mulheres que não conseguem. Uma menina que estava do meu lado também passou por isso, ficou muito assustada e não teve reação", comentou.

HOMEM ALEGOU"MAL-ENTENDIDO"

Plantonista na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), o delegado Brenno Andrade atendeu a ocorrência "Esse homem teria encostado na mulher, ela percebeu, e o indivíduo continuou com os atos. Quando chegou no Terminal de Jardim América, ele ainda tentou fugir", revelou.

De acordo com o delegado, a vítima informou o motorista do ônibus, que foi direto para o Terminal de Jardim América (acima) Crédito: Fernando Madeira

Em depoimento à Polícia Civil , o homem negou o crime. "Ele alegou que foi um mal-entendido. No entanto, para corroborar que o ato realmente aconteceu, uma pessoa que acompanhava o suspeito disse que essa não era a primeira vez e que ele teria problemas mentais, mas nada foi apresentado nesse sentido", disse.

Na delegacia, Moacyr Miranda Filho foi autuado em flagrante por importunação sexual. "É um crime que prevê pena de um a cinco anos de reclusão, ou seja, não admite fiança. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana e vai ficar à disposição da Justiça para responder ao processo", explicou Brenno.

IMPORTUNAÇÃO SEXUAL É CRIME. DENUNCIE!

Como a situação pela qual a representante comercial passou não é um caso isolado, o delegado aproveitou para reforçar um pedido às vítimas. "Não deixe de denunciar imediatamente. As mulheres que costumam sofrer com isso. Não fiquem com vergonha e procurem a polícia", pediu.

"Quando um crime como esse acontecer, recomendamos avisar o motorista. Se já passou um tempo, não deixe de registrar o boletim de ocorrência, para que a PC possa pegar imagens de videomonitoramento e testemunhas para dar seguimento às investigações", orientou o delegado Brenno Andrade.

O QUE DIZ O GVBUS

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) lamentou a situação. "Os operadores do Sistema Transcol são orientados a auxiliar a vítima e chamar a polícia em casos de assédio. Além disso, os passageiros podem e devem fazer denúncias pelo 181 ", afirmou.

O QUE DIZ A CETURB