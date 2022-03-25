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Corpo em sacolas

Mulher morta e esquartejada: adolescente suspeito de envolvimento é apreendido no ES

Segundo investigações da Polícia Civil, o suspeito era gerente do tráfico de drogas em um bairro de Aracruz e a mulher teria roubado entorpecentes dele

Publicado em 25 de Março de 2022 às 11:54

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

25 mar 2022 às 11:54
Delegacia de Aracruz
Delegacia de Aracruz atuou na apreensão do adolescente Crédito: Governo do ES
Suspeito de envolvimento no assassinato e ocultação de cadáver de uma mulher de 30 anos, morta em junho do ano passado, um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Civil na última quarta-feira (23). O crime aconteceu no bairro Limão, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, onde o jovem era gerente do tráfico de drogas, segundo as investigações policiais.
A vítima era moradora de João Neiva e teria roubado alguns entorpecentes do suspeito. Ela dormia em um casebre no bairro Limão, quando dois indivíduos a mataram com golpes de faca. Após o crime, os executores esquartejaram o cadáver e, com o auxílio do acusado, de acordo com a polícia, colocaram as partes em sacolas e levaram até um local de descarte irregular de lixo, onde deixaram o corpo.
A vítima era dada como desaparecida até outubro de 2021, quando alguns ossos foram encontrados. Após exames de DNA, confirmou-se que a ossada se tratava dos restos mortais da mulher assassinada.
A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz identificou todos os envolvidos. Além do suspeito, um dos demais acusados encontra-se preso, enquanto outro se encontra foragido. O adolescente foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Norte.

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