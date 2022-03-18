Trabalhador morre após cair de telhado a 12 metros de altura em Aracruz

Um trabalhador de 38 anos morreu na manhã desta sexta-feira (18), depois de cair do telhado de um galpão na comunidade Três Irmãos, zona rural de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Luiz Carlos Ferreira Costa montava uma estrutura no telhado do galpão quando pisou em um buraco e caiu. De acordo com a perícia da Polícia Civil, a queda foi de aproximadamente 12 metros e a vítima morreu no local.
Ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, testemunhas informaram que Luiz Carlos trabalha em uma empresa de materiais de construção pré-moldados.
Após o trabalho da perícia, o corpo do trabalhador foi recolhido e levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se a morte do trabalhador será investigada. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.