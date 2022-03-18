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Trabalhador morre após cair de telhado a 12 metros de altura em Aracruz

Luiz Carlos Ferreira Costa, de 38 anos, montava uma estrutura no telhado quando pisou em um buraco e caiu, na manhã desta sexta-feira (18). Ele morreu no local
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

18 mar 2022 às 18:52

Publicado em 18 de Março de 2022 às 18:52

Trabalhador de 38 anos morreu ao cair de telhado de galpão em Aracruz
Trabalhador pisou em um buraco no telhado e caiu de de aproximadamente 12 metros de altura. Crédito: Fernando Claudiano
Um trabalhador de 38 anos morreu na manhã desta sexta-feira (18), depois de cair do telhado de um galpão na comunidade Três Irmãos, zona rural de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Luiz Carlos Ferreira Costa montava uma estrutura no telhado do galpão quando pisou em um buraco e caiu. De acordo com a perícia da Polícia Civil, a queda foi de aproximadamente 12 metros e a vítima morreu no local.
Ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, testemunhas informaram que Luiz Carlos trabalha em uma empresa de materiais de construção pré-moldados.
Trabalhador de 38 anos morreu ao cair de telhado de galpão em Aracruz
Luiz Carlos Ferreira Costa fazia serviçios no telhado de galpão em Aracruz Crédito: Fernando Claudiano
Após o trabalho da perícia, o corpo do trabalhador foi recolhido e levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se a morte do trabalhador será investigada. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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