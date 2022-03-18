Foguetinho: após perder Catatau, Estopinha Capixaba ganha novo irmão

O tutor Ozeias com Foguetinho e Estopinha Crédito: Instagram | @estopinhaefoguetinho.oficial

No vídeo de apresentação de Foguetinho ao Estopinha, este aparece nitidamente com ciúmes do novo cãozinho, enquanto o filhote se diverte com o tutor. Veja:

Na descrição do vídeo, Ozeias explicou que o filhotinho nasceu em 27 de dezembro do ano passado, sendo do signo de Capricórnio. "Estopinha ainda tem um pouco de ciúmes, mas está distraindo a mente com as brincadeiras do Foguetinho e não fica sem companhia quando estou trabalhando", relatou.

No Instagram, o tutor descreveu como havia sido o primeiro dia de Estopinha sem o irmãozinho de sete anos, que morreu após passar por uma cirurgia para remoção de cálculos renais. "Pode não parecer, mas quem comandava as coisas aqui era o Catatau. Ele que acordava cedo e chamava Estopinha. Hoje doeu muito, parece que ele ficou sem um norte, sem direção. E ele não pode ficar sozinho, não posso ser egoísta e esperar mais um tempo. Então vou mostrar para vocês o novo serzinho que vai entrar na família. Veio somar, distrair Estopinha, que é o dobro do tamanho do Foguetinho”, afirmou.

CATATAU SOFREU PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA

Um dos cãezinhos mais populares do Espírito Santo, Catatau, irmão do Estopinha capixaba, morreu neste domingo (13). O animal, de sete anos, ficou famoso devido às fotos e vídeos divertidos compartilhados por seu tutor nas redes sociais, em que reunia mais de 2 milhões de seguidores.

A morte do bichinho foi confirmada pelo tutor Ozeias Guimarães, que é morador de Cariacica, em vídeo postado na madrugada do último dia 13. Ozeias explicou que Catatau vinha sofrendo com problemas renais e precisou passar por uma cirurgia para remoção dos cálculos, após a qual sofreu uma parada cardiorrespitarória. Anteriormente, já havia sobrevivido à doença de carrapato, muitas vezes letal para os pets.

“Comunico inconsolável que meu filho Catatau me deixou precocemente depois de todos os esforços para salvá-lo. Meu filho chegou dentro de uma caixinha de sapato e nesses 7 anos foi como uma criança na minha vida”, escreveu Ozeias.

Em 2017, Ozeias relatou ao Gazeta Online, precursor de A Gazeta, que os animais estavam com ele desde pequenos e passaram por dificuldades para sobreviverem. "Essa raça costuma ter apenas dois por gestação. A mãe não os amamentava. Então, minha mãe batia ração com leite em pó e colocava na seringa", contou na ocasião.

Os cães foram dados por um ex-aluno e havia suspeitas de que não sobreviveriam. Estopinha e Catatau fazem companhia ao tutor em diversas situações e, inclusive, adoravam fazer trilhas. O companheirismo era tanto que até ensaio de Dia dos Pais já fizeram. Ozeais os ganhou após Foguinho, o antigo cão, morrer atropelado.