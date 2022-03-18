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Recomeço feliz

Foguetinho: após perder Catatau, Estopinha Capixaba ganha novo irmão

Após morte de cãozinho de sete anos no último fim de semana, filhotinho foi recebido pelo tutor Ozeias Guimarães, que divulgou vídeo contando como vem sendo a experiência com o novo membro da casa
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

18 mar 2022 às 17:54

Publicado em 18 de Março de 2022 às 17:54

mundo pet
O tutor Ozeias com Foguetinho e Estopinha Crédito: Instagram | @estopinhaefoguetinho.oficial
Um recomeço feliz após a dolorosa despedida do cãozinho Catatau, o filhote Foguetinho, de quase três meses, chegou à família do famoso cão Estopinha (cuja página "Estopinha Capixaba", no Facebook, tem mais de 1,4 milhão de seguidores). O tutor dos bichinhos, Ozeias Guimarães, vem divulgando vídeos nas redes sociais desde a última quarta-feira (16) para mostrar como está sendo a experiência com o novo membro da casa.
No vídeo de apresentação de Foguetinho ao Estopinha, este aparece nitidamente com ciúmes do novo cãozinho, enquanto o filhote se diverte com o tutor. Veja:
Na descrição do vídeo, Ozeias explicou que o filhotinho nasceu em 27 de dezembro do ano passado, sendo do signo de Capricórnio. "Estopinha ainda tem um pouco de ciúmes, mas está distraindo a mente com as brincadeiras do Foguetinho e não fica sem companhia quando estou trabalhando", relatou.
No Instagram, o tutor descreveu como havia sido o primeiro dia de Estopinha sem o irmãozinho de sete anos, que morreu após passar por uma cirurgia para remoção de cálculos renais. "Pode não parecer, mas quem comandava as coisas aqui era o Catatau. Ele que acordava cedo e chamava Estopinha. Hoje doeu muito, parece que ele ficou sem um norte, sem direção. E ele não pode ficar sozinho, não posso ser egoísta e esperar mais um tempo. Então vou mostrar para vocês o novo serzinho que vai entrar na família. Veio somar, distrair Estopinha, que é o dobro do tamanho do Foguetinho”, afirmou.

CATATAU SOFREU PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA 

Um dos cãezinhos mais populares do Espírito Santo, Catatau, irmão do Estopinha capixaba, morreu neste domingo (13). O animal, de sete anos, ficou famoso devido às fotos e vídeos divertidos compartilhados por seu tutor nas redes sociais, em que reunia mais de 2 milhões de seguidores.
A morte do bichinho foi confirmada pelo tutor Ozeias Guimarães, que é morador de Cariacica, em vídeo postado na madrugada do último dia 13. Ozeias explicou que Catatau vinha sofrendo com problemas renais e precisou passar por uma cirurgia para remoção dos cálculos, após a qual sofreu uma parada cardiorrespitarória. Anteriormente, já havia sobrevivido à doença de carrapato, muitas vezes letal para os pets.
“Comunico inconsolável que meu filho Catatau me deixou precocemente depois de todos os esforços para salvá-lo. Meu filho chegou dentro de uma caixinha de sapato e nesses 7 anos foi como uma criança na minha vida”, escreveu Ozeias.
Em 2017, Ozeias relatou ao Gazeta Online, precursor de A Gazeta, que os animais estavam com ele desde pequenos e passaram por dificuldades para sobreviverem. "Essa raça costuma ter apenas dois por gestação. A mãe não os amamentava. Então, minha mãe batia ração com leite em pó e colocava na seringa", contou na ocasião.
Os cães foram dados por um ex-aluno e havia suspeitas de que não sobreviveriam. Estopinha e Catatau fazem companhia ao tutor em diversas situações e, inclusive, adoravam fazer trilhas. O companheirismo era tanto que até ensaio de Dia dos Pais já fizeram. Ozeais os ganhou após Foguinho, o antigo cão, morrer atropelado.
"Tinha levado o Estopinha para vê-lo", registou no vídeo publicado na madrugada deste domingo (13). "Parece que foi uma despedida."

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