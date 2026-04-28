Veja como adaptar a maquiagem às temperaturas mais baixas

A preparação e a finalização corretas fazem toda a diferença para manter a maquiagem bonita e uniforme nos dias mais frios Crédito: Imagem: RomarioIen | Shutterstock

A chegada do outono marca uma virada silenciosa na rotina de beleza. As temperaturas começam a cair, a umidade do ar diminui e a pele passa a responder de maneira diferente à maquiagem. Se no verão o desafio era evitar que a make derretesse, nas estações mais frias o principal obstáculo passa a ser outro: o ressecamento.

Vento, banhos quentes, até mesmo ambientes climatizados contribuem para a perda de hidratação natural da pele, o que interfere diretamente na fixação. Bases podem evidenciar a textura da pele, corretivos tendem a marcar mais e o acabamento, de forma geral, pode perder uniformidade e frescor ao longo do dia.

Para Chloé Gaya, maquiadora e diretora artística da rede Jacques Janine, entender essa mudança é essencial para adaptar a make à estação. “No outono-inverno, a maquiagem precisa acompanhar o comportamento da pele. Ela fica naturalmente mais sensível e ressecada, então a prioridade deixa de ser controlar e passa a ser preservar o equilíbrio”, explica.

A pele muda com a chegada das estações frias

Com a queda das temperaturas e a redução da umidade do ar, a pele passa por uma adaptação natural. A produção de oleosidade diminui, enquanto a perda de hidratação tende a aumentar, deixando a superfície cutânea mais sensível às variações climáticas. Chloé Gaya explica que entender o comportamento da pele na estação é o primeiro passo para garantir uma maquiagem bonita.

“No outono-inverno, a pele pede conforto. Quando ela está mais ressecada, qualquer maquiagem tende a evidenciar sinais que não apareciam em épocas mais quentes. Por isso, é importante investir na preparação da pele”, explica. A recomendação é priorizar limpeza suave e reforçar a hidratação com fórmulas nutritivas. Esses passos ajudam a restaurar a pele, evitando textura marcada, craquelamento e opacidade ao longo do dia.

Blindagem: o primeiro passo para uma maquiagem confortável

Nesse período, a preparação da pele ganha ainda mais importância. Produtos de blindagem funcionam como a primeira etapa de preparação antes da maquiagem, ajudando a proteger a pele e aumentar a aderência dos produtos.

“Fórmulas que, além de fixar, hidratam a pele fazem ainda mais diferença no resultado, porque ajudam a preservar o equilíbrio da pele ao longo do dia. Um exemplo é o Blindagem Fix Tudo, da Dailus, que traz esse benefício ao unir fixação com ativos de cuidado, como o óleo de rosa mosqueta e a vitamina E. Isso faz com que a maquiagem dure sem comprometer o conforto”, diz Chloé Gaya.

No frio, é indicado aplicar camadas mais leves de base na pele Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Precisa trocar a base no outono-inverno?

Muitas pessoas acreditam que, com a chegada das temperaturas mais baixas, é necessário trocar o acabamento da base para manter um bom resultado na maquiagem. No entanto, Chloé Gaya explica que o principal ajuste não está no produto em si, mas na preparação da pele. “No frio, a pele tende a ficar mais seca e sensível, e isso muda a forma como a maquiagem se comporta. Quando a preparação está adequada, a base mantém sua performance normalmente”, explica.

Segundo a profissional, “o segredo é trabalhar camadas mais leves, reforçar o cuidado antes da maquiagem e adaptar a técnica , em vez de simplesmente substituir os produtos.” Uma pele bem preparada, aliada ao uso da blindagem antes da maquiagem, ajuda a criar uma superfície mais uniforme, permitindo que a base mantenha acabamento confortável e natural ao longo do dia, independentemente do efeito escolhido.

Finalização e frescor ao longo do dia

Depois da maquiagem finalizada, a bruma facial entra como etapa de fixação e manutenção do visual. Aplicada após a make , ela ajuda a selar o acabamento e integrar melhor as camadas de produto, deixando o resultado mais natural e uniforme.

“Ela funciona como o toque final da maquiagem. Ajuda a fixar o resultado e devolver frescor à pele sem pesar”, explica a maquiadora. Já ao longo do dia, ela pode revitalizar a maquiagem e reativar a aparência da pele. “Alguns produtos trazem ativos de tratamento na fórmula e podem ser usados para reforçar o frescor da pele e da maquiagem”, recomenda.

A maquiagem acompanha uma nova percepção de beleza

A adaptação da maquiagem às estações frias também reflete uma mudança mais ampla no comportamento de consumo. Em vez de buscar apenas alta cobertura ou longa duração, cresce o interesse por produtos que conciliam maquiagem e cuidado com a pele .

O resultado é uma beleza mais confortável, em que desempenho e bem-estar caminham juntos, reforçando o protagonismo do skincare dentro da maquiagem contemporânea. Mais do que acompanhar tendências, a maquiagem de outono-inverno passa a refletir uma beleza que prioriza equilíbrio, conforto e naturalidade, acompanhando o ritmo mais calmo e introspectivo da estação.