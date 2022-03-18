Filhote de gato-maracajá morre depois de passar por cirurgia em Vitória

Filhote de gato-maracajá foi atacada por cachorros, passou por uma cirurgia, mas não resistiu Crédito: Arquivo Pessoal

Diogo Garnica explicou que a cirurgia era extremamente complexa. A gata-maracajá tinha um fêmur quebrado, no qual uma placa de titânio precisou ser acoplada. O procedimento foi considerado um sucesso, mas o animal teve cinco paradas cardíacas e acabou morrendo.

Por se tratar de um animal selvagem, Diogo explicou que a filhote era muito mais sensível do que um gato doméstico. Além disso, o fato de a lesão ter sido grave e por ela ter ficado dias sem alimentação e longe da mãe agravaram o quadro.

"O resultado havia ficado perfeito, mas o estado geral dela era bem desafiador. Esses bichinhos são tão delicados que, às vezes, só o fato de manipulá-los, eles estressam e acabam tendo reações fisiológicas negativas. É diferente do animal domesticado. Ela tem a cara de um gatinho, mas não é um gatinho domesticado. Todo cuidado é tomado, o animal fica em ambiente protegido, mas a gente não sabe como era a vida antes de ser encontrada. Estava com a mãe, foram perseguidas por cachorros, ela foi mordida, ficou um tempo no mato, sofrendo dores, até ser socorrida, fazer as medicações, estabilizar", relatou Diogo Garnica.

Cirurgia foi considerada um sucesso, mas filhote de gato-maracujá não resistiu ao pós-operatório Crédito: Divulgação/Diogo Garnica

Ele ressaltou que, por conta do tamanho do animal - que pesava aproximadamente 600 gramas - o procedimento era tratado como uma microcirurgia. Apesar de ter sido bem sucedido, a gata-maracajá não reagiu bem ao pós-operatório.

"Está é a parte dolorosa da medicina. Nem todos os pacientes respondem bem aos nossos esforços. Uma equipe composta por anestesista, 2 cirurgiões, 3 auxiliares, médico-veterinário especialista em animais Selvagens, mas, mesmo assim, ela não evoluiu bem", pontuou.

COMENTÁRIOS NEGATIVOS

Diogo Garnica detalhou que sofreu com vários comentários negativos em redes sociais por conta da morte do animal. Ele afirmou que as falas são sem fundamentação e reiterou o empenho que tem em ajudar, de forma voluntária, a salvar mais espécies.

"Pior é ter que ler os comentários maldosos, depreciativos, sem fundamentação, como estou lendo. Além de conviver com a dor de perder um paciente, temos que conviver com os 'juízes de internet'. Mas Deus sabe de todo nosso amor por eles, do nosso empenho e nossa capacitação pra fazer o que fazemos voluntariamente por esses peludinhos", disse.

GATO-MARACAJÁ: CONHEÇA A ESPÉCIE

O mestrando em Biologia Animal pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Daniel Gosser Motta, explicou que a espécie Leopardus wiedii é conhecida como "gato-maracajá" ou "gato-peludo". O felino pode chegar a medir 1 metro de comprimento, pesar 5 kg e vive em média por 13 anos.

Segundo o biólogo, são animais que possuem hábitos noturnos arborícolas, ou seja, vivem em galhos e copas de árvores. Alimentam-se principalmente de pequenos mamíferos, répteis, anfíbios e aves, mas a preferência deles é em caçar nas árvores, devorando majoritariamente saguis e pássaros.

Espécie está em extinção no Brasil Crédito: Arquivo Pessoal

O animal, porém, corre risco de extinção. E os principais fatores, segundo Daniel Motta, são relacionados à ação humana: a caça e o desmatamento.