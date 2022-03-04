Vídeo: falcão "aluga" caixa de ar-condicionado em prédio de Vila Velha

Correção Versão anterior da reportagem errou ao afirmar que o animal era um gavião. Na verdade, a ave é um falcão carcará. Especialista explicou à reportagem que, entre algumas diferenças de um bicho para o outro, estão a cor dos olhos e o formato das asas. Veja mais detalhes no texto que foi corrigido e atualizado.

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Um falcão carcará escolheu um prédio com vista privilegiada para morar na Praia de Itaparica, em Vila Velha . O novo morador tomou conta de uma caixa de ar-condicionado localizada no alto do edifício, de frente para o mar, onde encontrou segurança e sossego. As imagens de drone foram feitas na manhã desta sexta-feira (4) por Élido Lempé, que é piloto com registro e mora no local.

O síndico do prédio, que trabalha com inspeção de edifícios, contou à reportagem de A Gazeta que não foi a primeira vez que viu a ave no local. Mas sempre que observa algo curioso, como um falcão, procura registrar a cena,

Falcão carcará está morando em prédio de Vila Velha Crédito: Élido Lempé

Élido já havia sido avisado que naquele local poderia ter um falcão morador.

"Quando me deparei com ele na primeira vez, não estava filmando. Ele chegou a voar atrás do drone, mas consegui sair, pra evitar que ele ficasse machucado e eu tivesse prejuízo. Quando voltei na segunda vez, conseguir mostra a ave e o ninho." Élido Lempé - Responsável por inspeção de prédios

O piloto de drone afirma que os falcões fazem ninho no local todo ano, o que não tira o interesse dele pelo bicho ali.

"Tem dois ninhos abandonados aqui e um ativo, acho que com ovo. Não costumo ficar muito perto, porque ele pode pegar o drone", pontua.

O biólogo e mestrando em Biologia Animal Daniel Motta explicou à reportagem de A Gazeta as principais características de um falcão carcará:

A espécie costuma consumir animais mortos e não é identificada como caçadora aérea de presas

O falcão tem olhos marrons. Já gaviões costumam ter olhos amarelos e vermelhos

As asas do falcão costumam ser mais estreitas que a dos gaviões. As dos gaviões, inclusive, são mais arredondadas

O modo característico de matar a presa usado pelo falcão é o bico



Caso o ser humano não mexa no ninho, não há risco de contaminação ou contato com carrapatos, piolhos e aranhas



TRABALHO É PROFISSIONAL, MAS CAPIXABA ENCONTRA CURIOSIDADES

Élido Lempé diz que pilota drone há mais ou menos quatro anos. Ele conta que é necessário um registro para comandar o aparelho, que é classificado como "aeronave não tripulada", além de exigir registro de todos os voos.

Nesse tempo desde que começou a pilotar, Élido faz mapeamento de prédios. O pedido dos síndicos é para conferir como está a estrutura do edifício, se há alguma fissura rachadura ou acabamento que corre risco de cair.

"Já identificamos até enxame de abelha no prédio com a ajuda do drone. Só assim pra ver o enxame, que era muito grande. Precisamos chamar os bombeiros", comenta.

O drone é usado com controle remoto e tem quatro hélices. O equipamento é de trabalho, porém, serviu pra notar uma situação curiosa nesta sexta.