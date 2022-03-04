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Morador especial

Vídeo: falcão "aluga" caixa de ar-condicionado em prédio de Vila Velha

A ave tem um ninho no prédio localizado na Praia de Itaparica, como mostram as imagens de drone feitas nesta sexta-feira (4)
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

04 mar 2022 às 20:38

Publicado em 04 de Março de 2022 às 20:38

Correção

07/03/2022 - 8:58
Versão anterior da reportagem errou ao afirmar que o animal era um gavião. Na verdade,  a ave é um falcão carcará. Especialista explicou à reportagem que, entre algumas diferenças de um bicho para o outro, estão a cor dos olhos e o formato das asas. Veja mais detalhes no texto que foi corrigido e atualizado.
Um falcão carcará escolheu um prédio com vista privilegiada para morar na Praia de Itaparica, em Vila Velha. O novo morador tomou conta de uma caixa de ar-condicionado localizada no alto do edifício, de frente para o mar, onde encontrou segurança e sossego. As imagens de drone foram feitas na manhã desta sexta-feira (4) por Élido Lempé, que é piloto com registro e mora no local.
O síndico do prédio, que trabalha com inspeção de edifícios, contou à reportagem de A Gazeta que não foi a primeira vez que viu a ave no local. Mas sempre que observa algo curioso, como um falcão, procura registrar a cena,
Gavião está morando em prédio de Vila Velha
Falcão carcará está morando em prédio de Vila Velha Crédito: Élido Lempé
Élido já havia sido avisado que naquele local poderia ter um falcão morador.
"Quando me deparei com ele na primeira vez, não estava filmando. Ele chegou a voar atrás do drone, mas consegui sair, pra evitar que ele ficasse machucado e eu tivesse prejuízo. Quando voltei na segunda vez, conseguir mostra a ave e o ninho."
Élido Lempé - Responsável por inspeção de prédios
O piloto de drone afirma que os falcões fazem ninho no local todo ano, o que não tira o interesse dele pelo bicho ali.
"Tem dois ninhos abandonados aqui e um ativo, acho que com ovo. Não costumo ficar muito perto, porque ele pode pegar o drone", pontua.
O biólogo e mestrando em Biologia Animal Daniel Motta explicou à reportagem de A Gazeta as principais características de um falcão carcará:
  • A espécie costuma consumir animais mortos e não é identificada como caçadora aérea de presas
  • O falcão tem olhos marrons. Já gaviões costumam ter olhos amarelos e vermelhos
  • As asas do falcão costumam ser mais estreitas que a dos gaviões. As dos gaviões, inclusive, são mais arredondadas
  • O modo característico de matar a presa usado pelo falcão é o bico
  • Caso o ser humano não mexa no ninho, não há risco de contaminação ou contato com carrapatos, piolhos e aranhas

TRABALHO É PROFISSIONAL, MAS CAPIXABA ENCONTRA CURIOSIDADES

Élido Lempé diz que pilota drone há mais ou menos quatro anos. Ele conta que é necessário um registro para comandar o aparelho, que é classificado como "aeronave não tripulada", além de exigir registro de todos os voos.
Nesse tempo desde que começou a pilotar, Élido faz mapeamento de prédios. O pedido dos síndicos é para conferir como está a estrutura do edifício, se há alguma fissura rachadura ou acabamento que corre risco de cair.
"Já identificamos até enxame de abelha no prédio com a ajuda do drone. Só assim pra ver o enxame, que era muito grande. Precisamos chamar os bombeiros", comenta.
O drone é usado com controle remoto e tem quatro hélices. O equipamento é de trabalho, porém, serviu pra notar uma situação curiosa nesta sexta.
Drone usado por Élido para observar o gavião no ES
Drone usado por Élido para observar falcão no ES Crédito: Élido Lempé

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