Gata abandona 5 filhotes e cachorra poodle vira “mãe de leite”

Conheça a surpreendente história de Aisha, uma cachorrinha poodle de 9 meses que virou mãe sem nunca ter tido filhotes. O caso aconteceu em um sítio localizado em Jaguaré, município no Espírito Santo

Aisha amamentando os filhotes Crédito: Gabriel Jacobsen

De acordo com Gabriel Jacobsen, dono da cachorra, Aisha chegou para a família com 45 dias de vida. Na casa onde mora, além da cadela há três gatos de estimação. Todos eles cresceram juntos.

Jacobsen conta que a gatinha da família ficou grávida. Após ter os filhotes, ela os abandonou pouco tempo depois. Foi então que Aisha adotou os filhotes, como se fosse a mãe deles.

“Esta é a segunda vez que a gatinha teve filhotes e abandonou a ninhada. Mas desta vez a Aisha adotou os gatinhos. Ela 'simpatizou' com eles desde que nasceram. Ela carrega os bichanos para o ninho, dorme, cuida como se fossem dela mesmo”, conta Jacobsen.

Mas, dias após Aisha adotar os filhotes, Jacobsen notou algo diferente na cachorra. De acordo com ele, a cadela começou a produzir leite.

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“Eu estava com a cachorra no colo e notei que as mamas dela estavam inchadas e com leite. Fiquei espantado. Aisha nunca teve filhotes. Acredito que, por ter adotado os gatinhos, ela desenvolveu uma gravidez psicológica”, diz.

Segundo a médica veterinária Kristher Robleto, a gravidez psicológica em cadelas é comum e acontece quando a fêmea que ainda não é castrada passa pelo período do cio.

“Pelo fato de a cadelinha ter nove meses, ela entrou no primeiro cio. Nesse período, acontece um distúrbio hormonal, e ela desenvolve uma gravidez psicológica. Algumas cadelas produzem leite, adotam bichinhos e até mesmo entram em trabalho de parto dependendo do caso. Tudo fruto de uma gravidez psicológica”, explica a médica veterinária.

Ainda de acordo com Kristher Robleto, a produção de leite coincidiu com o período pós cio.

"O contato com os filhotes contribuiu para a gravidez psicológica do animal, fazendo com que o organismo da cachorra, através de hormônios, produzisse leite", diz Kristher.

GRAVIDEZ PSICOLÓGICA FAZ MAL PARA O ANIMAL?

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Apesar de o caso ser algo terno de se ver, a médica veterinária orienta aos donos de pets que estão passando por essa situação que uma gravidez psicológica pode fazer mal às cadelas, e é essencial que as condições sejam avaliadas para não gerar problemas no pet.

"O ideal é que a cadela que passa por um distúrbio hormonal, como uma gravidez psicológica, seja castrada, porque futuramente esse distúrbio pode desencadear desde a inflamação nas mamas à infecção uterina", explica Kristher.

Para evitar que a cachorrinha sofra, a médica orienta que os donos evitem o estímulo.