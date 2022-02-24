Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mãe de coração

Gata abandona 5 filhotes e cachorra poodle vira “mãe de leite”

A cadela Aisha, que nunca teve filhotes, começou a produzir leite e amamentar os gatinhos que foram abandonados

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 20:41

Gabriela Molina

Gabriela Molina

Publicado em 

24 fev 2022 às 20:41
Conheça a surpreendente história de Aisha, uma cachorrinha poodle de 9 meses que virou mãe sem nunca ter tido filhotes. O caso aconteceu em um sítio localizado em Jaguaré, município no Espírito Santo.
Gata abandona 5 filhotes e cachorra vira “mãe de leite”
Aisha amamentando os filhotes Crédito: Gabriel Jacobsen
De acordo com Gabriel Jacobsen, dono da cachorra, Aisha chegou para a família com 45 dias de vida. Na casa onde mora,  além da cadela há  três gatos de estimação. Todos eles cresceram juntos.
Jacobsen conta que a gatinha da família ficou grávida. Após ter os filhotes, ela os abandonou pouco tempo depois. Foi então que Aisha adotou os filhotes, como se fosse a mãe deles.
“Esta é a segunda vez que a gatinha teve filhotes e abandonou a ninhada. Mas desta vez a Aisha adotou os gatinhos. Ela 'simpatizou' com eles desde que nasceram. Ela carrega os bichanos para o ninho, dorme, cuida como se fossem dela mesmo”, conta Jacobsen.
Mas, dias após Aisha adotar os filhotes, Jacobsen notou algo diferente na cachorra. De acordo com ele, a cadela começou a produzir leite.
“Eu estava com a cachorra no colo e notei que as mamas dela estavam inchadas e com leite. Fiquei espantado. Aisha nunca teve filhotes. Acredito que, por ter adotado os gatinhos, ela desenvolveu uma gravidez psicológica”, diz.
Segundo a médica veterinária Kristher Robleto, a gravidez psicológica em cadelas é comum e acontece quando a fêmea que ainda não é castrada passa pelo período do cio.
“Pelo fato de a cadelinha ter nove meses, ela entrou no primeiro cio. Nesse período, acontece um distúrbio hormonal, e ela desenvolve uma gravidez psicológica. Algumas cadelas produzem leite, adotam bichinhos e até mesmo entram em trabalho de parto dependendo do caso. Tudo fruto de uma gravidez psicológica”, explica a médica veterinária.
Ainda de acordo com Kristher Robleto, a produção de leite coincidiu com o período pós cio.
"O contato com os filhotes contribuiu para a gravidez psicológica do animal, fazendo com que o organismo da cachorra, através de hormônios, produzisse leite", diz Kristher.

GRAVIDEZ PSICOLÓGICA FAZ MAL PARA O ANIMAL?

Apesar de o caso ser algo terno de se ver, a médica veterinária orienta aos donos de pets que estão passando por essa situação que uma gravidez psicológica pode fazer mal às cadelas, e é essencial que as condições sejam avaliadas para não gerar problemas  no pet.
"O ideal é que a cadela que passa por um distúrbio hormonal, como uma gravidez psicológica, seja castrada, porque futuramente esse distúrbio pode desencadear desde a inflamação nas mamas à infecção uterina", explica Kristher.
Para evitar que a cachorrinha sofra, a médica orienta que os donos evitem o estímulo.
"Tecnicamente falando, por mais que seja bonito, deixar a cachorra achar que é mãe dos filhotes é um perigo, porque ela pode produzir leite. Esse alimento pode endurecer, causando inflamação e problemas de saúde para a cadela", conclui.

Veja Também

'Paolo Bracho': cachorro ilude dono e toma lugar de cão sumido no MS

Com o cachorro, casal capixaba viaja para completar volta ao mundo de bicicleta

Após ficar 17 dias preso em pedreira, cachorro é resgatado no Sul do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cachorro espírito santo Pets Mundo Animal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados