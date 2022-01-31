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Sobre duas rodas

Com o cachorro, casal capixaba viaja para completar volta ao mundo de bicicleta

A aventura foi retomada neste domingo (30), em Guaçuí. Com a companhia do cãozinho Roque, Mirella e Atílio querem conhecer os continentes africano, asiático, além da Oceania nos próximos anos

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 14:54

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

31 jan 2022 às 14:54
Casal que mora no Caparaó vai viajar o mundo de bicicleta
Casal que mora no Caparaó vai viajar o mundo de bicicleta Crédito: Reprodução/ Instagram @horizonteflexiveloficial
Imagine deixar o conforto de casa, um emprego de estabilidade e sair na estrada para conhecer novos lugares, pessoas e culturas. Pelos próximos anos, a estrada será o lar do casal Mirella Nascentes Santos, de 36 anos e Atílio Faria Ribeiro, de 41, moradores de Guaçuí, na região do Caparaó Capixaba. E, não é a primeira aventura sobre duas rodas do casal, mas desta vez a jornada pelo mundo terá a companhia especial do animal de estimação da família - Roque, um cãozinho da raça Shih Tzu.
O trio pegou a estrada neste domingo (31), com destino a Dores do Rio Preto e depois, municípios de Minas Gerais, como Aimorés. Na sequência, vão para o Mato Grosso até o Paraguai ou Bolívia, seguindo viagem pelas Américas até o Canadá. De lá, pegam avião para o continente europeu, onde continuarão o percurso à pedaladas.

A IDEIA

O plano de fazer a volta ao mundo vem desde 2018, quando o casal, que ocupava  cargos de gerência de um banco, pediu uma licença de trabalho. Mirella conta que a aventura durou um ano e meio e foi possível conhecer países da América do Sul e Europa. O sonho foi interrompido pela pandemia da Covid-19 e o banco pediu o retorno do casal ao Brasil.
“Voltamos, trabalhamos na pandemia e depois, o banco não liberou mais. Pedimos demissão para finalizar a visita a todos os continentes. Fizemos a América e a Europa.  Faltam a Ásia, Oceania e África e, agora, a empreitada é essa para finalizar a volta ao mundo em uns três ou quatro anos”, contou a ex-bancária.

Casal que mora no Caparaó vai viajar o mundo de bicicleta

Para realizar o sonho, o casal fez uma reserva financeira por mais de quatro anos e agora, pretende concluir a aventura. A novidade desta vez, será a presença de Roque. “Pegamos o Roque nesta pandemia. Desde pequeno, ele já nos segue nas trilhas, de bicicleta, está costumado. Não podíamos ir e deixar ele para trás”, brinca a ciclista.
Mirella nasceu em Manhuaçu (MG), mas desde a infância mora no Espírito Santo. Já Atílio é de Belo Horizonte. O casal, que está junto há 10 anos, já andava de bike, mas sempre sonhou em viajar o mundo. A intenção é mostrar para as pessoas, de uma forma simples, que elas nunca desistam dos próprios sonhos.
“Tínhamos uma vida corrida e no banco víamos pessoas que chegavam até a aposentadoria e tinham recursos, não faziam o que de fato planejavam. O dinheiro não era limitador dos sonhos. Nesta viagem, conseguiremos enxergar a oportunidade de compartilhar com as pessoas essa vivência, pode agregar muito as comunidades. Compartilhar os lugares, a cultura, de forma simples, isso pode inspirar as pessoas a irem atrás dos seus sonhos”, disse Mirella. O diário de bordo da viagem pode ser acompanhado pelo perfil do casal horizonteflexiveloficial

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