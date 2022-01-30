Os bastidores de um show histórico no ES

O show da banda Skank na antiga boate Zoom, em Camburi, em 1993 Crédito: Divulgação

O Skank está realizando sua turnê de despedida pelo Brasil e, de acordo com o tecladista Henrique Portugal, o Espírito Santo foi muito importante para consolidar a história da banda. E tudo começou lá em 1993, com uma apresentação em Vitória.

Os bastidores desta apresentação estão no livro-reportagem do jornalista Rafael Moura de Sá, “Universitária FM: Duas Décadas de História”, que narra os primeiros 20 anos da emissora de rádio vinculada à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)

De acordo com o registro do jornalista, o show aconteceu na antiga boate Zoom, na Avenida Dante Michelini, em Camburi , no dia 2 de junho de 1993. A apresentação, realizada em um dia chuvoso, fazia parte das comemorações de quatro anos da emissora. O cachê da banda era de US$ 1 mil (R$ 5.380), valor que hoje mal paga os custos de equipamento do grupo.

Samuel Rosa, o vocalista do Skank, no show em Vitória Crédito: Divulgação

O preço do ingresso para o show estava em CR$ 200.000,00 na ocasião, algo em torno de R$ 50, convertido para a cotação atual.

Os integrantes passaram por uns “apertos”. Já na Capital, tiveram de andar num Uno, bem apertados, para fazer a divulgação do show. E os produtores da apresentação passaram por outro perrengue: o empresário da banda, por volta de umas 17h (o show seria às 22h), disse que a iluminação era insuficiente e coube ao locutor Saul Josias (hoje na Rádio Espírito Santo) pagar do próprio bolso o aluguel das luzes.

O ingresso do show, que custou 200 mil cruzeiros. Era época de inflação alta Crédito: Divulgação

“Acabou que o show do Skank foi um sucesso. Conseguimos lotar a casa, me ressarciram do pagamento da iluminação e ainda houve lucro entre os produtores da apresentação. A situação ficou tão ‘confortável’ que foi possível pagar os bilhetes aéreos da viagem de volta para os componentes da banda”, afirmou Saul, em depoimento ao livro do jornalista.