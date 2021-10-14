Coldplay volta ao Brasil para show no Rock in Rio 2022

Chris Martin, vocalista do Coldplay, em show da banda no Allianz Parque, em SP Crédito: (Adriano Vizoni – 7.nov.2017/Folhapress)

O Coldplay estará no Rock in Rio para fazer o show de encerramento do palco Mundo em 10 de setembro de 2022. Liderada pelo vocalista Chris Martin, a banda britânica volta ao festival após 11 anos, quando fez sua primeira apresentação no evento na edição de 2011.

A perfomance no Rio faz parte da turnê mundial divulgada pelo grupo nesta quinta (14) e que começa em San José, na Costa Rica, em 18 de março. O anúncio ocorre na véspera do lançamento do novo álbum do grupo, o "Music of the Spheres", que teve parceria com a banda de K-pop BTS na faixa "My Universe".

Adiado por causa da pandemia de Covid-19, o festival, que seria em 2021, teve de ser remarcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro do próximo ano, no Parque Olímpico, onde é montada a Cidade do Rock.

Até o momento, o Rock in Rio divulgou nomes do palco Mundo, como Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira, que se apresentam no dia 2; Post Malone, Marshmello, Jason Derulo e Alok fazem show no dia 3; Justin Bieber, Demi Lovato e Iza, no dia 4; e Dua Lipa e Ivete Sangalo fecham o evento no dia 11.

Já no palco Sunset, as atrações confirmadas são Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat com shows marcados no dia 8 de setembro. CeeLo Green faz um tributo a James Brown em 10 de setembro, enquanto Ludmilla e Macy Gray se apresentam em 11 de setembro.

Os 200 mil ingressos colocados à venda em 21 de setembro estão esgotados. Por R$ 545, o Rock in Rio possibilita ao fã comprar sem saber toda a programação e depois escolher os dias de festival em que deseja ir. A seleção pode ser feita de 23 de novembro a 1º de abril, mês em que começa a próxima rodada de vendas.

Segundo a organização, essas entradas se esgotaram em tempo recorde: 1h28. Na edição de 2019, nesta fase de venda, os tíquetes acabaram em cerca de duas horas.

A versão do festival em Lisboa também foi adiada -em 2020 e 2021- e passou para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022. Os ingressos estão disponíveis no site oficial com preços que variam de 74 euros (R$ 460) a 121 euros (R$ 750).

Em Portugal, para a próxima edição, estão confirmados nomes como Foo Fighters, Post Malone, Jason Derulo, Black Eyed Peas, The National, Liam Gallagher, Duran Duran e A-Ha.

No início do mês, Iza, Ney Matogrosso e MC Rebecca foram anunciados para shows em Portugal e se uniram a outros três compatriotas antes confirmados: Anitta e Ivete Sangalo.