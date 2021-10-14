Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rock in Rio

Coldplay volta ao Brasil para show no Rock in Rio 2022

Banda britânica volta ao festival para tocar no dia 10 de setembro

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 13:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 out 2021 às 13:25
Chris Martin, vocalista do Coldplay, em show da banda no Allianz Parque, em SP
Chris Martin, vocalista do Coldplay, em show da banda no Allianz Parque, em SP Crédito: (Adriano Vizoni – 7.nov.2017/Folhapress)
O Coldplay estará no Rock in Rio para fazer o show de encerramento do palco Mundo em 10 de setembro de 2022. Liderada pelo vocalista Chris Martin, a banda britânica volta ao festival após 11 anos, quando fez sua primeira apresentação no evento na edição de 2011.
A perfomance no Rio faz parte da turnê mundial divulgada pelo grupo nesta quinta (14) e que começa em San José, na Costa Rica, em 18 de março. O anúncio ocorre na véspera do lançamento do novo álbum do grupo, o "Music of the Spheres", que teve parceria com a banda de K-pop BTS na faixa "My Universe".
Adiado por causa da pandemia de Covid-19, o festival, que seria em 2021, teve de ser remarcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro do próximo ano, no Parque Olímpico, onde é montada a Cidade do Rock.
Até o momento, o Rock in Rio divulgou nomes do palco Mundo, como Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira, que se apresentam no dia 2; Post Malone, Marshmello, Jason Derulo e Alok fazem show no dia 3; Justin Bieber, Demi Lovato e Iza, no dia 4; e Dua Lipa e Ivete Sangalo fecham o evento no dia 11.
Já no palco Sunset, as atrações confirmadas são Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat com shows marcados no dia 8 de setembro. CeeLo Green faz um tributo a James Brown em 10 de setembro, enquanto Ludmilla e Macy Gray se apresentam em 11 de setembro.
Os 200 mil ingressos colocados à venda em 21 de setembro estão esgotados. Por R$ 545, o Rock in Rio possibilita ao fã comprar sem saber toda a programação e depois escolher os dias de festival em que deseja ir. A seleção pode ser feita de 23 de novembro a 1º de abril, mês em que começa a próxima rodada de vendas.
Segundo a organização, essas entradas se esgotaram em tempo recorde: 1h28. Na edição de 2019, nesta fase de venda, os tíquetes acabaram em cerca de duas horas.
A versão do festival em Lisboa também foi adiada -em 2020 e 2021- e passou para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022. Os ingressos estão disponíveis no site oficial com preços que variam de 74 euros (R$ 460) a 121 euros (R$ 750).
Em Portugal, para a próxima edição, estão confirmados nomes como Foo Fighters, Post Malone, Jason Derulo, Black Eyed Peas, The National, Liam Gallagher, Duran Duran e A-Ha.
No início do mês, Iza, Ney Matogrosso e MC Rebecca foram anunciados para shows em Portugal e se uniram a outros três compatriotas antes confirmados: Anitta e Ivete Sangalo.
  • Programação Rock in Rio 2022

  • 2 de setembro
  • Mundo
  • Iron Maiden
  • Dream Theater
  • Megadeth
  • Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira

  • Sunset
  • Nenhuma atração divulgada

  • 3 de setembro
  • Mundo
  • Post Malone
  • Marshmello
  • Jason Derulo
  • Alok

  • Sunset
  • Nenhuma atração divulgada

  • 4 de setembro
  • Mundo
  • Justin Bieber
  • Demi Lovato
  • Iza

  • Sunset
  • Nenhuma atração divulgada

  • 8 de setembro
  • Mundo
  • Nenhuma atração divulgada

  • Sunset
  • Joss Stone
  • Corinne Bailey Rae
  • Gloria Groove
  • Duda Beat

  • 9 de setembro
  • Mundo
  • Nenhuma atração divulgada

  • Sunset
  • Nenhuma atração divulgada

  • 10 de setembro
  • Mundo
  • Coldplay

  • Sunset
  • CeeLo Green

  • 11 de setembro
  • Mundo
  • Dua Lipa
  • Ivete Sangalo

  • Sunset
  • Ludmilla
  • Macy Gray

  • Rock in Rio 2022
  • Quando: 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro
  • Onde: Parque Olímpico da Barra - av. Embaixador Abelardo Bueno, 3.401, Barra da Tijuca - Rio de Janeiro
  • Quanto: R$ 545 (Rock in Rio Card, já esgotados)
  • Mais informação: rockinrio.com

Veja Também

Roberto Medina cita desinteresse de Lady Gaga no Rock in Rio

Iza, Ney Matogrosso e MC Rebecca farão shows no Rock in Rio Lisboa

Dua Lipa vai se apresentar no Rock in Rio de 2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música Rock in Rio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados