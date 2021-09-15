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Música

Dua Lipa vai se apresentar no Rock in Rio de 2022

Cantora foi confirmada para se apresentar no dia 11 de setembro do ano, no dia de encerramento, quando também se apresentará Ivete Sangalo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 set 2021 às 07:52

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 07:52

Dua Lipa no clipe de
Dua Lipa no clipe de "Love Again" Crédito: YouTube/Dua Lipa
O festival Rock in Rio de 2022 confirmou a cantora Dua Lipa como a atração principal do dia 11 de setembro. A supestar britânica, um nome muito pedido pelos fãs do festival, vai encerrar as apresentações do Palco Mundo com um show marcado para o último dia do evento. Ivete Sangalo será atração na mesma data.
Dua Lipa lançou em 2020 o álbum Future Nostalgia. Seu hit Don''t Start Now tem 1 bilhão de streamings no Spotify e alcançou a segunda posição no Billboard Hot 100. Em seu canal no Youtube, a artista chegou à marca de mais de 540 milhões de visualizações. O clipe mais recente de "Levitating", com DaBaby, soma 357 milhões.
O próximo Rock in Rio está marcado para acontecer nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Os ingressos chamados Rock in Rio Card serão vendidos a partir do dia 21 de setembro, a partir das 19h, no site rockinrio.ingresso.com.

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