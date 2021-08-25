Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Rock in Rio 2022 terá dia com Post Malone, Alok e Jason Derulo

Junto do produtor norte-americano Marshmello, atrações se apresentam no dia 3 de setembro

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 12:59

O DJ Alok Crédito: Brian Baldrati/Reprodução/Instagram @alok
O segundo dia do Rock in Rio 2022 terá Post Malone, Alok, Jason Derulo e Marshmello. A produção do festival revelou as atrações, que se apresentam no Palco Mundo da Cidade do Rock no dia 3 de setembro de 2022.
O DJ brasileiro Alok já havia sido confirmado pelo evento em 2019 e segue na lista. Ele vai abrir o dia no Palco Mundo, seguido pelos músicos internacionais Jason Derulo e Marshmello.
O rapper Post Malone, de 26 anos, encerra a segunda noite do festival como principal atração.
Entre os artistas já confirmados no Rock in Rio 2022 estão os cantores pop Justin Bieber e Demi Lovato e as bandas de rock Iron Maiden e Dream Theater.
O Rock in Rio acontecerá nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. As vendas do Rock in Rio Card começam a ser feitas no dia 21 de setembro, a partir das 19h.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos Música Rock in Rio Alok
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: o que é ser um "bom" motorista nos dias de hoje?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados