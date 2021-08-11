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Música

Justin Bieber e Demi Lovato são confirmados no Rock in Rio 2022

O evento está marcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, na Cidade do Rock

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 07:59

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 ago 2021 às 07:59
A cantora Demi Lovato
A cantora Demi Lovato Crédito: Reprodução/Instagram @ddlovato
O cantor canadense Justin Bieber e a cantora norte-americana Demi Lovato foram confirmados na noite desta terça-feira, 10, como atrações da próxima edição do Rock in Rio.
Mais jovem artista solo a emplacar 100 músicas nas paradas de sucesso, Bieber será a atração principal do dia 4 de setembro, encerrando o primeiro fim de semana do Rock in Rio 2022. No mesmo dia, Demi Lovato subirá ao palco, anotando sua segunda participação no Rock in Rio - a primeira foi em 2018, na edição de Lisboa.
O evento, que está marcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, no Rio de Janeiro, organizado pelo empresário Roberto Medina, busca também celebrar o Dia do Reencontro, uma data comemorativa do início das flexibilizações das restrições provocadas pela pandemia da covid-19.
O feriado do Dia do Reencontro ainda tramita para ser aprovado pelo governo do Rio de Janeiro, mas caso ele seja promulgado, o Rock in Rio será o anfitrião da data comemorativa.

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