Ivete Sangalo é confirmada no Rock In Rio Lisboa

Depois de Anitta, mais uma artista brasileira foi confirmada para o Rock In Rio Lisboa. Ivete Sangalo vai se apresentar no show que ocorrerá em 2022 na capital portuguesa. A artista irá cantar no dia 19 de junho, no Palco Mundo, o principal do festival. Outros nomes da música também já estão confirmados para a mesma data: Black Eyed Peas, Ellie Goulding e David Carreira.

Ivete Sangalo Crédito: Mônica Zorzanelli

Nas redes sociais, Ivete celebrou a novidade. "A energia da saudade é tão grande que os meus pedidos chegaram com sucesso! Família Rock in Rio, que notícia! Portugal, me aguarde! Dia de 19 de junho de 2022!", escreveu a cantora no Instagram. Nos comentários da publicação, diversos fãs também vibraram. "Pode comprar a passagem já?", disse uma internauta. "Dona do festival, rainha do Brasil", escreveu outra.