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Ivete Sangalo é confirmada no Rock In Rio Lisboa

Cantora comemorou a notícia nas redes sociais nesta quarta-feira (16)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 jun 2021 às 13:41

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 13:41

Depois de Anitta, mais uma artista brasileira foi confirmada para o Rock In Rio Lisboa. Ivete Sangalo vai se apresentar no show que ocorrerá em 2022 na capital portuguesa. A artista irá cantar no dia 19 de junho, no Palco Mundo, o principal do festival. Outros nomes da música também já estão confirmados para a mesma data: Black Eyed Peas, Ellie Goulding e David Carreira.
Ivete Sangalo
Ivete Sangalo Crédito: Mônica Zorzanelli
Nas redes sociais, Ivete celebrou a novidade. "A energia da saudade é tão grande que os meus pedidos chegaram com sucesso! Família Rock in Rio, que notícia! Portugal, me aguarde! Dia de 19 de junho de 2022!", escreveu a cantora no Instagram. Nos comentários da publicação, diversos fãs também vibraram. "Pode comprar a passagem já?", disse uma internauta. "Dona do festival, rainha do Brasil", escreveu outra.
Também no Palco Mundo, Anitta irá se apresentar no dia 26 de junho. Ela estará junto com nomes como Liam Gallagher, A-Ha, Duran Duran e The National.

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