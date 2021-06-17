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Temporada no arquipélago

Giovanna Lancellotti é vacinada contra Covid-19 em Fernando de Noronha

A atriz recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na segunda (14), em Fernando de Noronha, mesmo não sendo moradora da ilha. Em nota publicada no Twitter, a artista diz que foi imunizada porque estava trabalhando para uma pousada no arquipélago.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 jun 2021 às 13:37

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 13:37

Giovanna Lancelotti
Giovanna Lancellotti recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 Crédito: @Giovannalancelotti
A atriz Giovanna Lancellotti, 28, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na segunda (14), em Fernando de Noronha, mesmo não sendo moradora da ilha. Em nota publicada no Twitter, a artista diz que foi imunizada porque estava trabalhando para uma pousada no arquipélago.
Lancellotti ficou um mês em Fernando de Noronha, de 16 de maio até esta quarta (16). "Durante esse período, a minha faixa etária foi convocada pelo Governo de Pernambuco para a vacinação contra o coronavírus, inclusive entre os chamados moradores permanentes, moradores temporários e prestadores de serviço", escreveu ela.
"Sendo assim, me dirigi ao posto de saúde e me vacinei, exercendo meu direito à saúde e meu dever social de não representar um foco de transmissão do vírus pela ilha", completou. Ela disse ainda que retornará em breve ao arquipélago para seguir o seu trabalho.
De acordo com Lancellotti, ela foi para Fernando de Noronha cumprir parte de um contrato de criação e divulgação de conteúdo digital para uma pousada local. O contrato, diz ela, segue até dezembro. No Instagram da atriz, há uma série de fotos dela nas praias do arquipélago. Ela não publicou nenhuma imagem sendo vacinada.
Procurada, a Administração de Fernando de Noronha não se manifestou até a conclusão deste texto. Desde segunda (14), todos os moradores da ilha com 18 anos ou mais começaram a receber a primeira dose da vacina contra Covid-19.
Segundo divulgado no site oficial da ilha na terça (15), 90% da população adulta do arquipélago já foi imunizada com a primeira dose. No total, Fernando de Noronha tem 4.700 moradores. A ilha será a primeira localidade de Pernambuco a vacinar todas as pessoas inclusas no PNI (Plano Nacional de Imunização). Desde o início da pandemia, foram registrados 4 óbitos e 682 casos da Covid-19 no arquipélago.

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