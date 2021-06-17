Val Marchiori anuncia volta do Mulheres Ricas com Kardashians

Programa está em fase de negociação contratual com a Band e promete estrear em agosto com seis milionárias e participações até fora do Brasil
Redação de A Gazeta

17 jun 2021 às 09:07

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 09:07

A socialite e empresária Val Marchiori Crédito: Glauber Bassi/Reprodução/Instagram @valmarchiori
Val Marchiori está totalmente debruçada em colocar de volta na Band o reality show Mulheres Ricas, que a consagrou uma das socialites mais conhecidas do Brasil, em 2012, quando estreou na telinha da emissora pela primeira vez. Ao lado do apresentador Marcio Moraes, a loira adiantou à Veja, ainda, que quer reunir antigas participantes do programa, como Lydia Sayeg e Narcisa Tamborindeguy. 
Em fase de acerto contratual com a Band, Val e Marcio explicam também que a ideia é rodar o Brasil todo com os episódios que mostram a rotina de mulheres milionárias no Brasil com direito a participações até fora do País - entre elas, a da família Kardashian, nos Estados Unidos. A atração pode estrear já em agosto com um time de seis ricaças. 
“Já tem mulher ligando e querendo pagar para participar”, revela Marcio em entrevista à Veja. “A única coisa que a gente não quer é rica por ser casada com milionário. Estamos fazendo a seleção e esperamos estrear logo em agosto", esclarece. 

Para Val, essa pode ser a sua chance de mostrar o quanto sua vida mudou desde que começou a aparecer na mídia pelas primeiras vezes. “Minha vida mudou da água para o vinho e as pessoas vão ver essa nova fase. Estou muito mãe ciumenta, agora que meus filhos começaram a namorar", finaliza. 

