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Aos 45 anos

Pai de Cristiano Araújo lamenta morte de ex-parceiro do filho

Luzmar de Oliveira Damasceno foi encontrado morto aos 45 anos de idade nesta terça (15) em Goiânia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 jun 2021 às 14:18

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 14:18

João, pai de Cristiano Araújo, lamentou a morte de ex-dupla do cantor
João, pai de Cristiano Araújo, lamentou a morte de ex-dupla do cantor Crédito: Reprodução/Instagram
O pai do cantor Cristiano Araújo, que morreu em junho de 2015 em um acidente de carro, lamentou a morte de Luzmar de Oliveira Damasceno. O músico, de 45 anos, foi encontrado morto nesta terça-feira, 15, em Goiânia.
Luzmar fez dupla com Cristiano em 2008 e estava desaparecido desde a última sexta-feira, 11. O corpo foi encontrado em uma área de mata no Morro do Mendanha, em Goiás. A causa da morte ainda não foi divulgada.

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"Muita tristeza. Que Deus possa te receber e dar conforto a sua família", escreveu João Reis Araújo em uma foto da dupla que publicou no stories do Instagram. No Instagram, João Reis Araújo sempre homenageia o filho, que morreu em acidente de carro ocorrido há seis anos. "A alegria tinha sempre que ser verdadeira assim pois o mundo com certeza seria muito mais feliz", escreveu na legenda de foto de Cristiano Araújo publicada recentemente.

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