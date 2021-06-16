Pai de Cristiano Araújo lamenta morte de ex-parceiro do filho

João, pai de Cristiano Araújo, lamentou a morte de ex-dupla do cantor Crédito: Reprodução/Instagram

O pai do cantor Cristiano Araújo, que morreu em junho de 2015 em um acidente de carro, lamentou a morte de Luzmar de Oliveira Damasceno. O músico, de 45 anos, foi encontrado morto nesta terça-feira, 15, em Goiânia.

Luzmar fez dupla com Cristiano em 2008 e estava desaparecido desde a última sexta-feira, 11. O corpo foi encontrado em uma área de mata no Morro do Mendanha, em Goiás. A causa da morte ainda não foi divulgada.