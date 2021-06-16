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Avó feliz

Ana Maria Braga celebra chegada de mais um neto e diz não saber o nome ainda

A apresentadora acaba de se tornar avó novamente. A filha Mariana deu à luz um menino que Ana diz nem saber o nome ainda. Ela deu a notícia durante o Mais Você desta quarta-feira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jun 2021 às 14:13

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 14:13

Ana Maria Braga é apresentadora do programa Mais Você da Rede Globo.
Ana Maria Braga deu a notícia durante o Mais Você desta quarta-feira Crédito: Divulgação/Rede Globo
A apresentadora Ana Maria Braga, 72, acaba de se tornar avó novamente. A filha Mariana deu à luz um menino que Ana diz nem saber o nome ainda. Ela deu a notícia durante o Mais Você desta quarta-feira (16).
"Recebi a notícia que ela estava em trabalho de parto ainda durante o programa [de terça, 15] e fui até a casa dela. Chegou mais um neto após um dia de muito trabalho. Momento muito emocionante", contou. O parto foi em casa durante a noite.
Segundo a avó coruja, o pequeno nasceu saudável com 50 centímetros e 3,4 quilos. "Queria agradecer as minhas netas que acompanharam comigo. Estou muito emocionada", disse.
Mariana Maffeis, filha de Ana, já é mãe de Joana, 9, e Maria, 6. Ana também é avó de Bento, do filho Pedro Maffei.

BOATOS

No fim de 2020, a apresentadora Ana desmentiu boatos de que estaria se aposentando. No Mais Você, ela brincou com notícias falsas que foram divulgadas e disse que estava se preparando para tirar apenas duas semanas de férias. "Porque também sou filha de Deus", disse.
"Eu tenho uma informação em primeira mão: Eu não estou me aposentando. Vê se eu levo cara disso. Todo mundo preocupado aqui... Imagina, gente, não levo cara disso. Eu só estou me preparando para tirar umas pequenas férias no início do ano", afirmava.
Os boatos sobre a possível aposentadoria surgem em um ano de duras provas a Ana Maria Braga. Ela enfrentou mais um câncer no pulmão, do qual já está curada, e perdeu o seu companheiro, Tom Veiga, intérprete do personagem Louro José.

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