No Limite: vencedora do BBB 18, Gleici é eliminada e leva susto

No Limite: a jogadora Gleici Damasceno Crédito: TV Globo/Reprodução

O jogo acabou para Gleici Damasceno em No Limite na noite desta terça-feira (15). A vencedora do BBB 18 deu adeus à competição da Globo por R$ 500 mil depois de ser a mais votada de sua tribo. Mas antes disso, ela se surpreendeu com o resultado das votações.

Antes de irem para o portal da eliminação, os integrantes conversaram entre si e ventilava-se a possibilidade de Jessica ser a eliminada. Até o último momento, Gleici acreditava nessa hipótese. Tanto que, durante a exibição do programa na noite desta terça (15), a ex-sister chegou a dizer que não iria sair. Em seguida, o apresentador André Marques anunciou a eliminação.