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"Não vou sair"

No Limite: vencedora do BBB 18, Gleici é eliminada e leva susto

Ex-sister chegou a dizer à colega Jessica que não iria sair do reality da Globo nesta semana, mas acabou sendo a mais votada pela sua tribo e eliminada por André Marques
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2021 às 08:24

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 08:24

No Limite: a jogadora Gleici Damasceno
No Limite: a jogadora Gleici Damasceno Crédito: TV Globo/Reprodução
O jogo acabou para Gleici Damasceno em No Limite na noite desta terça-feira (15). A vencedora do BBB 18 deu adeus à competição da Globo por R$ 500 mil depois de ser a mais votada de sua tribo. Mas antes disso, ela se surpreendeu com o resultado das votações. 
Antes de irem para o portal da eliminação, os integrantes conversaram entre si e ventilava-se a possibilidade de Jessica ser a eliminada. Até o último momento, Gleici acreditava nessa hipótese. Tanto que, durante a exibição do programa na noite desta terça (15), a ex-sister chegou a dizer que não iria sair. Em seguida, o apresentador André Marques anunciou a eliminação.

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"Esse sonho acaba para mim, mas espero que vocês aproveitem ao máximo. Não vou esquecer de nada, vivi com muita intensidade e verdade. Saio do No Limite muito mais confiante em mim. Sei da força que está no meu coração e da vontade de ir até o final", declarou a jogadora. 

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