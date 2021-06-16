No Limite: vencedora do BBB 18, Gleici é eliminada e leva susto

O jogo acabou para Gleici Damasceno em No Limite na noite desta terça-feira (15). A vencedora do BBB 18 deu adeus à competição da Globo por R$ 500 mil depois de ser a mais votada de sua tribo. Mas antes disso, ela se surpreendeu com o resultado das votações.
Antes de irem para o portal da eliminação, os integrantes conversaram entre si e ventilava-se a possibilidade de Jessica ser a eliminada. Até o último momento, Gleici acreditava nessa hipótese. Tanto que, durante a exibição do programa na noite desta terça (15), a ex-sister chegou a dizer que não iria sair. Em seguida, o apresentador André Marques anunciou a eliminação.
"Esse sonho acaba para mim, mas espero que vocês aproveitem ao máximo. Não vou esquecer de nada, vivi com muita intensidade e verdade. Saio do No Limite muito mais confiante em mim. Sei da força que está no meu coração e da vontade de ir até o final", declarou a jogadora.