Que gafe! Ex-BBB Arthur confunde exame de Covid com gravidez: "Foi mal"

O ex-BBB Arthur Picoli Crédito: Vinny Nunes/Reprodução/Instagram @arthurpicoli

Arthur Picoli, o capixaba do BBB 21, acabou virando meme nesta quarta-feira (16) ao cometer uma gafe na internet envolvendo uma de suas seguidoras.

No Twitter, a moça compartilhou uma foto de um exame positivo de Covid-19 e escreveu: "Acabei de sair da farmácia e sou a mais nova positiva do Brasil". O crossfiteiro de Conduru, no Espírito Santo, não pensou duas vezes e respondeu no post: "Que venha com saúde".

Em seguida, a autora da foto teve que explicar para o ídolo do que se tratava o teste. "Obrigada pela mensagem, mas no momento é teste de Covid mesmo. Primeiro eu preciso arrumar um namorado", avaliou.

Depois, Arthur ainda se desculpou: "Foi mal! Pensei que era teste de gravidez. Melhoras! Deus te abençoe".