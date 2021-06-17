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Virou meme

Que gafe! Ex-BBB Arthur confunde exame de Covid com gravidez: "Foi mal"

Capixaba do BBB 21 comentou em post de fã que mostrava teste positivo para o novo coronavírus e internauta teve que esclarecer que não se tratava de gravidez

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 10:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2021 às 10:03
O ex-BBB Arthur Picoli
O ex-BBB Arthur Picoli Crédito: Vinny Nunes/Reprodução/Instagram @arthurpicoli
Arthur Picoli, o capixaba do BBB 21, acabou virando meme nesta quarta-feira (16) ao cometer uma gafe na internet envolvendo uma de suas seguidoras. 
No Twitter, a moça compartilhou uma foto de um exame positivo de Covid-19 e escreveu: "Acabei de sair da farmácia e sou a mais nova positiva do Brasil". O crossfiteiro de Conduru, no Espírito Santo, não pensou duas vezes e respondeu no post: "Que venha com saúde". 
Em seguida, a autora da foto teve que explicar para o ídolo do que se tratava o teste. "Obrigada pela mensagem, mas no momento é teste de Covid mesmo. Primeiro eu preciso arrumar um namorado", avaliou. 

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Depois, Arthur ainda se desculpou: "Foi mal! Pensei que era teste de gravidez. Melhoras! Deus te abençoe". 

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