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Abriu o jogo!

Luciano Huck revela a Bial em quem votou em 2018 e choca: "Votaria de novo"

Apresentador, que também revelou que não irá concorrer à Presidência em 2022, avaliou cenário de pandemia da Covid-19 no Brasil e pediu reforço da democracia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2021 às 08:32

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 08:32

O apresentador Luciano Huck
O apresentador Luciano Huck Crédito: TV Globo/Reprodução
O apresentador Luciano Huck decidiu abrir o jogo sobre política na entrevista com Pedro Bial exibida nesta quarta-feira (16) na Globo. Durante o programa, o marido de Angélica chegou a revelar em quem votou nas eleições presidenciais de 2018 e chocou com a resposta. 
Segundo ele, seu voto foi em branco. 
"Ninguém nunca me perguntou isso diretamente, mas eu não vou me furtar da resposta, porque acho que hoje em dia no Brasil você não se posicionar é você compactuar com o que tá acontecendo. Eu votei em branco na última eleição, é o que eu devia ter feito e fiz com bastante tranquilidade. Os dois candidatos que se apresentavam naquela época, eu não me sentia representado por nenhum dos dois. Votei em branco e votaria em branco de novo", explicou. 
Após desistir de se lançar para a Presidência em 2022, Huck ainda avaliou que é preciso reforçar a importância da democracia. "Nesse momento, acho que a gente não tá falando sobre A ou B, de sicrano ou beltrano, a gente tá falando sobre quem defende a democracia e de quem ataca a democracia. E eu acho que a democracia foi uma conquista. Quem a defende estará de um lado, quem não defende está do outro. E eu estarei sempre, em qualquer tempo, do lado da democracia", analisou.

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 "Em meio à pandemia, do jeito que a gente tá hoje, com uma narrativa negacionista potente, que nos atrapalha, eu realmente acho que não é hora de debater eleições ou nomes. Acho que temos que debater ideias para os problemas que temos que enfrentar de educação, geração de renda, emprego", finalizou. 

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