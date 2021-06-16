Luciano Huck revela a Bial em quem votou em 2018 e choca: "Votaria de novo"

O apresentador Luciano Huck Crédito: TV Globo/Reprodução

O apresentador Luciano Huck decidiu abrir o jogo sobre política na entrevista com Pedro Bial exibida nesta quarta-feira (16) na Globo. Durante o programa, o marido de Angélica chegou a revelar em quem votou nas eleições presidenciais de 2018 e chocou com a resposta.

Segundo ele, seu voto foi em branco.

"Ninguém nunca me perguntou isso diretamente, mas eu não vou me furtar da resposta, porque acho que hoje em dia no Brasil você não se posicionar é você compactuar com o que tá acontecendo. Eu votei em branco na última eleição, é o que eu devia ter feito e fiz com bastante tranquilidade. Os dois candidatos que se apresentavam naquela época, eu não me sentia representado por nenhum dos dois. Votei em branco e votaria em branco de novo", explicou.

Após desistir de se lançar para a Presidência em 2022, Huck ainda avaliou que é preciso reforçar a importância da democracia. "Nesse momento, acho que a gente não tá falando sobre A ou B, de sicrano ou beltrano, a gente tá falando sobre quem defende a democracia e de quem ataca a democracia. E eu acho que a democracia foi uma conquista. Quem a defende estará de um lado, quem não defende está do outro. E eu estarei sempre, em qualquer tempo, do lado da democracia", analisou.