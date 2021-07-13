Rock in Rio terá festival de conversas com Fábio Porchat, Alok e Monja Coen

O DJ Alok Crédito: Brian Baldrati/Reprodução/Instagram @alok

Enquanto os shows de música foram adiados para 2022, o Rock in Rio vai promover um festival de conversas online e gratuito entre os dias 14 a 17 de setembro. Chamado de "Humanorama" - junção do sufixo "orama" (do grego "hórama", que significa "vista; descortinar de; espetáculo") com a palavra "humano" -, o evento já tem como nomes confirmados Alok, Ivan Baron, Monja Coen, Gabriel O Pensador, Fábio Porchat, Tuany Nascimento, Nelson Motta, Edu Lyra, Martha Medeiros e Benedita Casé. A intenção dos organizadores é chegar a um total de 200.

Realizado simultaneamente no Brasil e em Portugal, o evento terá quatro salas virtuais para receber pessoas de diferentes áreas de atuação, entre empresários, artistas, executivos e acadêmicos, que vão ser confirmados ao longo das próximas semanas.

Assim como acontece na versão com shows, o Rock in Rio Humanorama vai oferecer ao público, durante seus quatro dias de conversas, opções de conteúdos a seguir, entre "quatro" palcos principais, ou seja, canais acessíveis através da plataforma do evento. São eles: "Sou", "Nós", "Somos" e "Experiências de Aprendizagem", todos dedicados ao conhecimento e desenvolvimento das capacidades do ser humano para a construção de um futuro melhor e mais humano.

O canal "Sou" foca na sustentabilidade individual e no autoconhecimento; o canal "Nós" explora as relações interpessoais, o poder do coletivo e da colaboração; o canal "Somos" aborda o universo do impacto social e a relação com o meio ambiente, explorando temas como a cidadania ativa, economia sustentável, criação de valor, entre outros; e o canal "Experiências de Aprendizagem" será o epicentro dos workshops práticos, liderados por professores e especialistas que abordarão as três temáticas dos restantes canais.