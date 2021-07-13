Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

BTS, The Weeknd e Demi Lovato estarão em live global de 24 horas

Evento do Global Citizen acontecerá em 25 de setembro

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 14:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jul 2021 às 14:53
O BTS durante apresentação do 'Acústico MTV'
O BTS durante apresentação do 'Acústico MTV' Crédito: Reprodução/Instagram
A organização filantrópica Global Citizen anunciou um evento ao vivo com duração de 24 horas, que irá contar com grandes nomes como BTS, Billie Eilish, Camila Cabello, Demi Lovato, Shawn Mendes, Lizzo, Usher, Ricky Martin e Ed Sheeran.
Segundo a Variety, a live deve acontecer em 25 de setembro e terá performances e discursos em seis continentes, com plateias acompanhando os shows em cidades como Rio de Janeiro, Nova York, Paris e Seoul.
A Global Citizen informou que 60 mil pessoas estarão presentes no Central Park, em Nova York, onde a maioria da população já se imunizou contra a Covid-19. Ao contrário da live do ano passado, a maioria das apresentações acontecerá ao vivo e apenas alguns trechos serão gravados.
As regras de segurança e diretrizes de cada evento serão divulgadas em agosto. A organização afirma que a lista conta também com os artistas: Adam Lambert, Alessia Cara, Andrea Bocelli, Angélique Kidjo, Burna Boy, Christine and the Queens, Coldplay, Davido, DJ Snake, Doja Cat, Duran Duran, Femi Kuti e Green Day.
O cantor The Weeknd durante show no Super Bowl 2021
O cantor The Weeknd durante show no Super Bowl 2021 Crédito: Reuters/Folhapress
Outros nomes como H.E.R., Hugh Jackman & Deborra-lee Furness, Keith Urban, Lang Lang, Lorde, Metallica, Rag'n'Bone Man, The Lumineers, The Weeknd e Tiwa Savage também são confirmados para o evento. Mais nomes devem ser anunciados ao longo das próximas semanas, diz a organização.
"É muito importante para mim, fazer parte deste evento histórico para espalhar a conscientização e encorajar ações para ajudar o povo da Etiópia durante esta devastadora crise humanitária que eles enfrentam", disse The Weeknd. "Será uma honra atuar e ajudar a trazer apoio a esses cidadãos que estão sofrendo tanto."

Veja Também

Dia do Rock: estudiosos da música acreditam que o estilo perdeu força política e social

Elem Narah lança releitura do clássico "Madalena do Jucu" na web

Alinne Garruth lança EP com músicas para empoderar: “Autoestima”

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC
Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados