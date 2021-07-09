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Vila Velha na veia!

Elem Narah lança releitura do clássico "Madalena do Jucu" na web

Clipe será lançado no próxima sexta-feira (16), no canal do YouTube da cantora capixaba

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 17:29

Publicado em 

09 jul 2021 às 17:29
Leci Brandão, Renato Casanova, Fábio Carvalho e Rapadura se unem em um projeto de Elem Narah, que mescla sons e ritmos. Clipe será lançado dia 16.
Leci Brandão, Renato Casanova, Fábio Carvalho e Rapadura se unem em um projeto de Elem Narah, que mescla sons e ritmos. Clipe será lançado dia 16. Crédito: Secult/ES
A cantora Elem Narah vai lançar, no próximo dia 16, no canal da artista no YouTube, o clipe da música “Madalena do Jucu”. A canção ganha uma nova roupagem, mesclando sons e ritmos, como os tambores do congo e rimas do rap.
Gravado em pontos turísticos da Barra do Jucu e Ponta da Fruta, em Vila Velha, e Praia de Camburi, em Vitória, o projeto, batizado de “Samba e Congada”, foi criado pela própria capixaba, em parceria com o produtor Hermano Lopes e tem a participação especial dos cantores Leci Brandão, Fábio Carvalho, Renato Casanova e do rapper cearense Rapadura.
Além de dividir os vocais com um time de peso, Elem Narah também se rodeou de grandes nomes da cultura capixaba neste clipe, que promete surpreender. Emerson Xumbrega, Mestre Vitalino, Rogerinho do Cavaco e a banda Suspeitos na Mira são alguns dos convidados.

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O produtor musical Marcus Boldrini assina os arranjos do trabalho. “Fizemos uma grande roda de congo e samba, com a presença de vários artistas, entre rappers, sambistas, congueiros e funkeiros, com o objetivo de levar alegria em forma de música para o público”, comenta.
Atualmente, Elem mora em São Paulo, mas fez questão de gravar o clipe em solo capixaba. A artista revela que fazer este trabalho em casa foi mais do que dizer de forma cantada tudo o que ela acredita.
“Receber e ser batizada por Leci Brandão em casa, sobre o Rio Jucu, diante de tantos queridos nomes da música capixaba, foi dar sentido à certeza de que a caminhada é essa. Ser você e ter o mundo em você", complementa a cantora.
(Com informações da Secretaria Estadual de Cultura - Secult/ES)

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