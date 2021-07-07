Resgatando a cultura de raiz, Jura Fernandes apresenta o show "Guitarra Canta Congo"

Jura Fernandes faz show no dia 18 de julho Crédito: Divulgação

Para homenagear o Congo Pop, uma mistura dos elementos tradicionais percussivos com guitarra, baixo e outros instrumentos, o guitarrista e compositor Jura Fernandes vai promover o show Guitarra Canta Congo. A viagem instrumental de 50 minutos será transmitida do Palácio Sônia Cabral, às 16h do dia 18, domingo, pelo canal do YouTube

O Congo, gênero musical que evidencia o som dos tambores, da casaca e de outros elementos percussivos, é patrimônio do Espírito Santo. A partir de sua trajetória com a banda Casaca e como compositor, Jura é considerado um dos responsáveis pela inclusão desse som na música popular no Estado.

“É uma homenagem, uma comemoração desse ritmo que tanto me influencia e que faz parte da história de todos os capixabas. O show é construído a partir de composições que marcaram e representam a popularização do Congo no Espírito Santo. Canções que terão suas melodias executadas de forma instrumental, como a intenção de fazer o público sentir a nossa história de uma forma diferente”, conta Jura, que hoje desenvolve seu trabalho solo e também toca guitarra e viola no Forró Bemtivi.

Segundo Jura, a apresentação vai mostrar como o Congo pode e deve alcançar os jovens, fazendo com que eles sejam propagadores da cultura. O guitarrista promete "um momento dançante, com músicas importantes e a abordagem de temas como preservação do meio ambiente e inclusão social”, completa o compositor.

Jura adianta ainda que, durante o show, transmitirá falas e frases de representantes da cultura capixaba, como Vitalino José Rego, o Mestre Vitalino, um dos pioneiros da confecção do instrumento musical casaca, integrante da banda de Congo Mestre Honório, na Barra do Jucu, e com trabalhos realizados em todo o Brasil e em países como França, Estados Unidos e Itália.

Além disso, Jura Fernandes contará no palco com participações do percussionista Vinícius Gáudio, do vocalista do Forró Bemtivi ,Vinícius Caranguejo, e da musicista, tecladista e professora da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) Grácia Maria da Silva.

O repertório terá canções autorais de Jura, como “Dobradinha Boa” e “Jura que é Forró”, clássicos capixabas como “Marina” e versões de outras canções conhecidas, todas com arranjo desenvolvido por Jura.

TALENTO

Natural de São José dos Campos (SP), o compositor e multi-instrumentista mantém, desde 1995, relação espiritual e sonora com o Congo e a Barra do Jucu, em Vila Velha. Apesar de ter a guitarra como principal instrumento, os elementos percussivos sempre influenciaram seu som.

Jura tem em seu currículo participação em 12 discos, dos quais quatro são do Casaca - “Casaca”, “Na Estrada”, “Ilha” e “No Tambor, na Casaca e na Guitarra”. Também gravou trabalhos autorais, como o “Jura que é Forró” e o “Special Gig”, além de ter tocado as guitarras no álbum do Bloco Surpresa, do Carnaval de 2013. O multi-instrumentista, além desenvolver hoje seu trabalho solo, toca guitarra e viola no Forró Bemtivi.

O artista também já se apresentou por dois anos na França, como guitarrista e cavaquinista, em casas de show renomadas mundialmente, como o “Blue Note”. Durante a carreira, Jura teve ainda participações em canais como a MTV e programas como o de Serginho Groisman.

JURA FERNANDES NO SHOW "GUITARRA CANTA CONGO"