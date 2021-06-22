Cultura em Toda Parte: mais de 50 shows de artistas do ES até 25 de julho

Entre os dias 25 de junho e 25 de julho, 35 cidades da região Norte e Metropolitana do Espírito Santo vão promover, juntas, mais de 50 apresentações artísticas na internet de capixabas. Os espetáculos começam sempre a partir das 18h nos canais da Secretaria de Estado da Cultura (Secult ES) e do Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA) no YouTube e na TV Educativa do Espírito Santo, a TVE.
Este coletivo de apresentações faz parte da fase final do Cultura em Toda Parte – Módulo Norte, projeto de valorização artística do governo do Estado. Todas as atrações que fazem parte desta etapa foram selecionadas por chamamento público.
Nomes como Tunico da Vila, Manfredo, Dan Abranches, Melanina MCs, Junior Bocca e Adikto estão entre as atrações que agitar os próximos finais de semana. "Esta última etapa do projeto comprova o talento e a qualidade do trabalho dos artistas que produzem no Espírito Santo. Da música ao teatro, passando pelo circo, contação de histórias e demais expressões culturais, esse grupo de profissionais apresenta um recorte potente e plural da criatividade dos artistas do nosso estado", afirma Lucia Caus, diretora do IBCA e responsável pela realização do projeto.
GALERIAS VIRTUAIS
Além das apresentações culturais, a partir do dia 22 de junho, entram no ar as Galerias On-line. O projeto apresenta o trabalho dos artistas visuais Andreia Falqueto, Hélio Coelho, Kika Carvalho, Luciano Feijão e Orlando da Rosa Farya e conta com a curadoria de Lucia Caus. Cada artista apresenta um recorte do seu trabalho, em exposições individuais, que serão exibidas gratuitamente em formato on-line no site da Galpão Produções (clique aqui).
PROGRAMAÇÃO
- VITÓRIA
- Sexta-feira (25/06)
- - Gab Kruger - Contos de Encantar
- - Tria - Projeto a Tria
- - Encontro de Gerações do Choro Capixaba - Raimundo Machado e Convidados
- - Tunico da Vila - Salve a Batucada, Salve o Samba
- Sábado (26/06)
- - Samir Lima - Lendas Capixabas Cantadas
- - Monique Rocha - Sou Negra
- - Roberta de Razão
- - Companhia Flores Nômades de Teatro - Flor de Cactus
- Domingo (27/06)
- - Ana Paiva - Dançando Histórias
- - Bárbara Grecco - Lançamento do Álbum Atraverso
- - Manfredo - Canções de Afeto
- AFONSO CLÁUDIO
- Sexta-feira (02/07)
- - Soca, Associação Sociedade Cultura e Arte - Quando Acordar a Cidade
- - A Sofista – Conversações
- - Vivian Cunha - Corpo Memória
- - Jean e Paulinho - Violão Capixaba
- Sábado (03/07)
- - Banda Afrozumba - Negras Memórias
- - Emerson Xumbrega e Banda - Roda de Samba de Bamba
- - Carlinhos Rocha - Carlinhos Rocha For Home
- - Pedro Lodi - Sobre José Anchieta
- Domingo (04/07)
- - Melanina Mcs - Juntas Respiramos
- - Lou - Faces de um Ciclo
- - Grupo Árvore – Azul
- - Companhia In Pares - Inumeráveis
- SANTA TERESA
- Sexta-feira (09/07)
- - Coletivo Forseti - Dom Gatão e Dom Ratinho
- - Capitão Morgan - O Agora
- - Fepaschoal - Sessões Monazitas Episódio 02
- - Dan Abranches
- Sábado (10/07)
- - Anderson Paiva - Afro Mandingue
- - Casal Galli - A história da Kizomba no Espírito Santo
- - Afros em Ação
- - DJ Jone BL - Rap Capixaba
- Domingo (11/07)
- - Natiane e sua Trupe
- - Fernanda Lima e Vinicius Moraes - Elas em Seu Cantar
- - Gabriela Moriondo e Maicom Sousa – Cyber
- - Arte e Nós - A História do Macramê e os Seus Usos na Atualidade
- CONCEIÇÃO DA BARRA
- Sexta-feira (16/07)
- - Circo Chayanne - Levando Alegria
- - Raya - Sou Meu Primeiro Amor
- - Kika Amorim - 1, 2, 3: Era uma Vez!
- - Adikto e o Lado Esquerdo da Força
- Sábado (17/07)
- - Cia Fantasia de Artes Cênicas - Criquinim e a Fincada do Mastro
- - Instituto Cultural Tambor de Raiz – Caburé
- - Jr. Bocca
- - João Bernardo - Voz, Percussão e Violão
- Domingo (18/07)
- - Figurina – Alfinetando Ideias
- - Camila Honório - Poeme-se
- - Grupo Árvore e a Jujuba Produções - América Dois
- - Alex Emissário e Darua
- VILA PAVÃO
- Sexta-feira (23/07)
- - Lilian Menenguci - Conta, Conta!
- - Up Pomerisch
- - Berimbau Chamou Você - Grupo Lapidando Diamantes
- - Fio de Lira - Cantadeiras
- Sábado (24/07)
- - Guilherme Irie - Percussão, Ritmos e Instrumentos
- - Augusto Gauveias - Arteiros, Histórias Musicadas
- - Akilla – Maiores Sucessos
- - Afcria – Com Consciência Elevada Ao Vivo
- Domingo (25/07)
- - Marcelo Ribeiro e Banda B - Live Bailinho
- - Grupo Estripolia - Estripolia em Casa
- - Marcelo Oliveira - Belas Artes Projetos Culturais – Depois do Caos a Gente se Encontra
- - César Baptista
SERVIÇO
- Cultura em Toda Parte - Módulo Norte
- Data: de 25 de junho de 2021 a 25 de julho de 2021, sempre a partir das 18h
- Plataforma: canal do YouTube da Secult ES, canal do YouTube do IBCA e TVE
- Informações: pelo site da Secult ES