Cultura em Toda Parte: mais de 50 shows de artistas do ES até 25 de julho

Dan Abranches, que vai participar do Cultura em Toda Parte, em foto no Viradão Vitória 2019 Crédito: Ricardo Medeiros

Entre os dias 25 de junho e 25 de julho, 35 cidades da região Norte e Metropolitana do Espírito Santo vão promover, juntas, mais de 50 apresentações artísticas na internet de capixabas. Os espetáculos começam sempre a partir das 18h nos canais da Secretaria de Estado da Cultura (Secult ES) e do Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA) no YouTube e na TV Educativa do Espírito Santo, a TVE.

Este coletivo de apresentações faz parte da fase final do Cultura em Toda Parte – Módulo Norte, projeto de valorização artística do governo do Estado. Todas as atrações que fazem parte desta etapa foram selecionadas por chamamento público.

Nomes como Tunico da Vila, Manfredo, Dan Abranches, Melanina MCs, Junior Bocca e Adikto estão entre as atrações que agitar os próximos finais de semana. "Esta última etapa do projeto comprova o talento e a qualidade do trabalho dos artistas que produzem no Espírito Santo. Da música ao teatro, passando pelo circo, contação de histórias e demais expressões culturais, esse grupo de profissionais apresenta um recorte potente e plural da criatividade dos artistas do nosso estado", afirma Lucia Caus, diretora do IBCA e responsável pela realização do projeto.

GALERIAS VIRTUAIS

Além das apresentações culturais, a partir do dia 22 de junho, entram no ar as Galerias On-line. O projeto apresenta o trabalho dos artistas visuais Andreia Falqueto, Hélio Coelho, Kika Carvalho, Luciano Feijão e Orlando da Rosa Farya e conta com a curadoria de Lucia Caus. Cada artista apresenta um recorte do seu trabalho, em exposições individuais, que serão exibidas gratuitamente em formato on-line no site da Galpão Produções (clique aqui)

PROGRAMAÇÃO

VITÓRIA





Sexta-feira (25/06)



- Gab Kruger - Contos de Encantar



- Tria - Projeto a Tria



- Encontro de Gerações do Choro Capixaba - Raimundo Machado e Convidados



- Tunico da Vila - Salve a Batucada, Salve o Samba





Sábado (26/06)



- Samir Lima - Lendas Capixabas Cantadas



- Monique Rocha - Sou Negra



- Roberta de Razão



- Companhia Flores Nômades de Teatro - Flor de Cactus





Domingo (27/06)



- Ana Paiva - Dançando Histórias



- Bárbara Grecco - Lançamento do Álbum Atraverso



- Manfredo - Canções de Afeto





AFONSO CLÁUDIO





Sexta-feira (02/07)



- Soca, Associação Sociedade Cultura e Arte - Quando Acordar a Cidade



- A Sofista – Conversações



- Vivian Cunha - Corpo Memória



- Jean e Paulinho - Violão Capixaba





Sábado (03/07)



- Banda Afrozumba - Negras Memórias



- Emerson Xumbrega e Banda - Roda de Samba de Bamba



- Carlinhos Rocha - Carlinhos Rocha For Home



- Pedro Lodi - Sobre José Anchieta





Domingo (04/07)



- Melanina Mcs - Juntas Respiramos



- Lou - Faces de um Ciclo



- Grupo Árvore – Azul



- Companhia In Pares - Inumeráveis





SANTA TERESA





Sexta-feira (09/07)



- Coletivo Forseti - Dom Gatão e Dom Ratinho



- Capitão Morgan - O Agora



- Fepaschoal - Sessões Monazitas Episódio 02



- Dan Abranches





Sábado (10/07)



- Anderson Paiva - Afro Mandingue



- Casal Galli - A história da Kizomba no Espírito Santo



- Afros em Ação



- DJ Jone BL - Rap Capixaba





Domingo (11/07)



- Natiane e sua Trupe



- Fernanda Lima e Vinicius Moraes - Elas em Seu Cantar



- Gabriela Moriondo e Maicom Sousa – Cyber



- Arte e Nós - A História do Macramê e os Seus Usos na Atualidade





CONCEIÇÃO DA BARRA





Sexta-feira (16/07)



- Circo Chayanne - Levando Alegria



- Raya - Sou Meu Primeiro Amor



- Kika Amorim - 1, 2, 3: Era uma Vez!



- Adikto e o Lado Esquerdo da Força





Sábado (17/07)



- Cia Fantasia de Artes Cênicas - Criquinim e a Fincada do Mastro



- Instituto Cultural Tambor de Raiz – Caburé



- Jr. Bocca



- João Bernardo - Voz, Percussão e Violão





Domingo (18/07)



- Figurina – Alfinetando Ideias



- Camila Honório - Poeme-se



- Grupo Árvore e a Jujuba Produções - América Dois



- Alex Emissário e Darua





VILA PAVÃO





Sexta-feira (23/07)



- Lilian Menenguci - Conta, Conta!



- Up Pomerisch



- Berimbau Chamou Você - Grupo Lapidando Diamantes



- Fio de Lira - Cantadeiras





Sábado (24/07)



- Guilherme Irie - Percussão, Ritmos e Instrumentos



- Augusto Gauveias - Arteiros, Histórias Musicadas



- Akilla – Maiores Sucessos



- Afcria – Com Consciência Elevada Ao Vivo





Domingo (25/07)



- Marcelo Ribeiro e Banda B - Live Bailinho



- Grupo Estripolia - Estripolia em Casa



- Marcelo Oliveira - Belas Artes Projetos Culturais – Depois do Caos a Gente se Encontra



- César Baptista



SERVIÇO