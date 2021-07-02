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Rodriguinho, Gaab e Mr.Dan fazem show live na quinta-feira (08/07)

O trio ainda contará com a participação de Thiaguinho e Turma do Pagode em sua apresentação virtual

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 18:42

Publicado em 

02 jul 2021 às 18:42

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

MÚSICA

Legado (Rodriguinho, Gaab e Mr.Dan)

O trio se apresenta às 21h30, em seu canal no YouTube.  A apresentação ainda contará com a participação de Thiaguinho e Turma do Pagode. 

Belluco

Cantor se apresenta às 21h, no Laguna, em Brasília. O show com Marcos & Belutti; Milionário & José Rico; e Sérgio Reis será transmitido nas redes do artista (YouTubeFacebook  Instagram). 

TEATRO

Paulo Freire, O Andarilho da Utopia

Espetáculo virtual com atuação de Richard Riguetti e dramaturgia de Júnior Santos. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 25 a R$75. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos. 

Monstro

Peça virtual com dramaturgia e interpretação de Ricardo Corrêa. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Seus ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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