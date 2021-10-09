Roberto Medina cita desinteresse de Lady Gaga no Rock in Rio

"Vamos anunciar mais três nomes específicos de rock. Mas, independentemente da edição, me esforço de forma incansável para ter duas pessoas. Uma é o Roberto Carlos, meu maior sonho. Quando nos encontramos, ele chega a fugir de mim de tanto que fico em cima. A outra é Lady Gaga. Há quatro anos ela cancelou a vinda por motivos de saúde e fiquei frustrado. Nós a procuramos agora, mas não tem interesse, no momento, em turnês na América Latina. Vou continuar enchendo a paciência dela", disse Roberto Medina à "Veja"