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Fãs decepcionados

Roberto Medina cita desinteresse de Lady Gaga no Rock in Rio

O idealizador do festival contou que a cantora não tem interesse, no momento, em turnês na América Latina. " Vou continuar enchendo a paciência dela".

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 10:03

Publicado em 

09 out 2021 às 10:03
A cantora Lady Gaga
A cantora Lady Gaga não participará da edição 2022 do festival Rock in Rio Crédito: Reprodução/Instagram @ladygaga
Os preparativos para a edição de 2022 do Rock in Rio continuam. E Roberto Medina, idealizador do festival de música, justificou a ausência de Lady Gaga no ano que vem, após a cantora ter cancelado sua apresentação há quatro anos. Em entrevista para a revista Veja, o empresário assumiu que gostaria de ter a participação da estrela do pop. E que sonha com a apresentação de Roberto Carlos no festival.
"Vamos anunciar mais três nomes específicos de rock. Mas, independentemente da edição, me esforço de forma incansável para ter duas pessoas. Uma é o Roberto Carlos, meu maior sonho. Quando nos encontramos, ele chega a fugir de mim de tanto que fico em cima. A outra é Lady Gaga. Há quatro anos ela cancelou a vinda por motivos de saúde e fiquei frustrado. Nós a procuramos agora, mas não tem interesse, no momento, em turnês na América Latina. Vou continuar enchendo a paciência dela", disse Roberto Medina à "Veja"
Roberto Medina contou ainda que planeja realizar outro festival de música em São Paulo e criar um parque temático na Floresta da Tijuca, no Rio. Nas redes sociais, internautas comentaram a suposta justificativa de Lady Gaga para não participar do Rock in Rio 2022.

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