Famosos

Tadeu Schmidt deixa Fantástico para assumir comando do BBB 22

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 14:37

O jornalista e apresentador do Fantástico Tadeu Schmidt Crédito: João Cotta/TV Globo
Após oito anos no Fantástico, Tadeu Schmidt, 47, será o novo apresentador do Big Brother Brasil. A TV Globo fará o anúncio na próxima edição do programa, no domingo (10). A mudança ocorre após a saída de Tiago Leifert, 41, da Globo. O ex-apresentador do reality show comunicou no mês passado sua decisão de deixar a emissora, ao fim do The Voice Brasil.
Com a saída de Tadeu Schmidt, o Fantástico passará por reformulação e será apresentado por Maria Júlia Coutinho, 43.
A permanência de Poliana Abritta, com quem Schmidt divide o dominical atualmente, ainda é incerta: nos bastidores, fala-se na possibilidade de a jornalista, 46, voltar a ser correspondente internacional da emissora –antes de substituir Renata Vasconcellos no programa, em 2014, Poliana trabalhou por dois meses para a emissora em Nova York.
A vaga de Maju no Jornal Hoje passa a ser ocupada por César Tralli, 50, que deixará o SP1 e deve seguir na GloboNews. Ainda não há consenso sobre quem ficará no comando do jornal paulista, mas Marcelo Cosme, 41, do GloboNews Em Pauta, é um nome considerado forte.
Desde que Tiago Leifert anunciou que deixaria a Globo, o nome de Tadeu Schmidt foi tido como um dos favoritos a assumir o BBB. Nos bastidores da emissora, considera-se que seu estilo é parecido com os dos ex-apresentadores do reality: as semelhanças com Pedro Bial se devem à passagem de ambos pelo "Fantástico" e, assim como Leifert, Tadeu Schmidt tem o jeito mais descontraído.
Marcos Mion –que chegou à Globo em setembro para comandar o Caldeirão– chegou a ser considerado, mas seu nome foi vetado por estar na emissora há pouco tempo. A ex-BBB Ana Clara Lima, que se destacou neste ano como apresentadora do Plantão BBB, foi a única mulher cotada para a vaga de Leifert, mas, aos 24 anos, foi considerada muito inexperiente.
Procurada, a Globo não comentou as informações até a conclusão deste texto.

