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BBB22: Mumuzinho quer apresentar e Nego do Borel quer uma vaga no reality

Programa encerrou as inscrições pra a edição de 2022 em setembro

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 09:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2021 às 09:56
Nego do Borel e Mumuzinho
Nego do Borel e Mumuzinho Crédito: Montagem/Divulgação
O "Big Brother Brasil" está na mira dos famosos, tanto para apresentar quando para participar. Nego do Borel e Mumuzinho são candidatos a uma vaga na casa e na apresentação do reality global em 2022.
Após ser expulso de "A Fazenda" - acusado de supostamente ter abusado sexualmente da modelo e ex-BBB Itália Dayane Mello -, Nego do Borel deixou claro que não negaria uma oportunidade no reality da Globo. Questionado por um seguidor se ele entraria no elenco do BBB 22, ele foi direto: “Tem dúvida?”, respondeu o artista, marcando o perfil de Boninho, diretor do programa.
Vale lembrar que as inscrições para o programa haviam sido reabertas em 13 de setembro, mas acabaram no mesmo dia. Além da seleção de candidatos, rola uma seleção de apresentadores.
Com o anúncio da saída de Tiago Leifert em dezembro, muitos famosos já mostram interesse em assumir o programa. Um deles é Mumuzinho.
Em entrevista ao canal do YouTube do jornalista Rica Perrone, no programa Cara a Tapa, o cantor revelou o sonho de apresentar o reality.
"Não sou contratado da casa, sou por obra, quero ter mais oportunidades lá dentro. Quero ser apresentador do Big Brother", contou o artista.
Será que os dois vão entrar para o elenco da casa mais vigiada do país?

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