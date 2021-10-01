BBB22: Mumuzinho quer apresentar e Nego do Borel quer uma vaga no reality

Nego do Borel e Mumuzinho Crédito: Montagem/Divulgação

O "Big Brother Brasil" está na mira dos famosos, tanto para apresentar quando para participar. Nego do Borel e Mumuzinho são candidatos a uma vaga na casa e na apresentação do reality global em 2022.

Após ser expulso de "A Fazenda" - acusado de supostamente ter abusado sexualmente da modelo e ex-BBB Itália Dayane Mello -, Nego do Borel deixou claro que não negaria uma oportunidade no reality da Globo. Questionado por um seguidor se ele entraria no elenco do BBB 22, ele foi direto: “Tem dúvida?”, respondeu o artista, marcando o perfil de Boninho, diretor do programa.

Vale lembrar que as inscrições para o programa haviam sido reabertas em 13 de setembro, mas acabaram no mesmo dia. Além da seleção de candidatos, rola uma seleção de apresentadores.

Com o anúncio da saída de Tiago Leifert em dezembro, muitos famosos já mostram interesse em assumir o programa. Um deles é Mumuzinho.

Em entrevista ao canal do YouTube do jornalista Rica Perrone, no programa Cara a Tapa, o cantor revelou o sonho de apresentar o reality.

"Não sou contratado da casa, sou por obra, quero ter mais oportunidades lá dentro. Quero ser apresentador do Big Brother", contou o artista.