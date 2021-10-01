Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Barraco

Atriz acusa ex-BBB Mayla Araújo de agressão: "Levei um tapa na cara"

Caso teria acontecido numa boate em São Paulo, segundo Ana Clara Sena
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2021 às 09:52

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 09:52

Influenciadora Ana Clara Sena diz que foi agredida por ex-BBB Mayla Araújo durante evento
Influenciadora Ana Clara Sena diz que foi agredida por ex-BBB Mayla Araújo durante evento Crédito: Reprodução/Instagram
O barraco entre os famosos não para. O mais recente foi protagonizado por Ana Clara Sena e Mayla Araújo, irmã da campeã do BBB 17, Emilly Araújo. Segundo a atriz, ela revelou que foi vítima de agressão por parte da ex-BBB.
“Alguém aí já levou um tapa na cara a troco de nada? Pois é, eu levei. A troco de nada mesmo. Eu nem vi que essa pessoa estava no local, não a conhecia, mas claro que agora sei quem é, tem mais de um milhão de seguidores, mas lá no local eu não a identifiquei. Primeiro, ela começou a me empurrar. Como estávamos num lugar cheio, eu me afastava. Do nada um ‘bum’, na minha cara. Meus amigos nos separaram e ela sumiu, foi embora, graças a Deus, não vi mais”, contou Ana Clara em seu Instagram.
A influenciadora ainda disse que a ex-BBB "fez de ruindade mesmo. Depois ainda ficou me xingando de longe, indo embora. Que situação ridícula! Sério. Estou muito magoada com isso, mas vai passar”.
Revoltada com a repercussão, Mayla se pronunciou: "Gente, não costumo dar palco para fofoca e coisas desse tipo aqui no meu Insta, mas me sinto na obrigação de falar a respeito… Tentei gravar Stories mas estou muito nervosa, chorando, não consegui falar, então preferi escrever. Não sei porquê essa pessoa está fazendo isso, postando inverdades para me atingir. Pois bem, nós duas sabemos que eu não dei nenhum tapa na cara de ninguém, nunca faria isso. Ainda mais sem motivo algum. A pessoa que posta uma coisa dessas, nada mais quer do que ganhar fama e se promover com barraco e confusão. Meu intuito aqui no Instagram não é esse. Por fim, espero que isso suma logo”, disse a ex-BBB.
Após a declaração de Mayla, Ana Clara voltou à rede social e retrucou. "Gente, falar que eu inventei tudo isso, aí sim, ela ficou louca", disse a influenciadora, chamando a ex-BBB de mentirosa na sequência.

Veja Também

Lucas Penteado flagra traição da noiva e mostra o momento em live

Leo Stronda mostra cicatriz após acidente com botijão de gás

Ex-câmeras do "BBB" acusam Boninho de assédio moral, diz colunista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados