Atriz acusa ex-BBB Mayla Araújo de agressão: "Levei um tapa na cara"

Influenciadora Ana Clara Sena diz que foi agredida por ex-BBB Mayla Araújo durante evento Crédito: Reprodução/Instagram

O barraco entre os famosos não para. O mais recente foi protagonizado por Ana Clara Sena e Mayla Araújo, irmã da campeã do BBB 17, Emilly Araújo. Segundo a atriz, ela revelou que foi vítima de agressão por parte da ex-BBB.

“Alguém aí já levou um tapa na cara a troco de nada? Pois é, eu levei. A troco de nada mesmo. Eu nem vi que essa pessoa estava no local, não a conhecia, mas claro que agora sei quem é, tem mais de um milhão de seguidores, mas lá no local eu não a identifiquei. Primeiro, ela começou a me empurrar. Como estávamos num lugar cheio, eu me afastava. Do nada um ‘bum’, na minha cara. Meus amigos nos separaram e ela sumiu, foi embora, graças a Deus, não vi mais”, contou Ana Clara em seu Instagram.

A influenciadora ainda disse que a ex-BBB "fez de ruindade mesmo. Depois ainda ficou me xingando de longe, indo embora. Que situação ridícula! Sério. Estou muito magoada com isso, mas vai passar”.

Revoltada com a repercussão, Mayla se pronunciou: "Gente, não costumo dar palco para fofoca e coisas desse tipo aqui no meu Insta, mas me sinto na obrigação de falar a respeito… Tentei gravar Stories mas estou muito nervosa, chorando, não consegui falar, então preferi escrever. Não sei porquê essa pessoa está fazendo isso, postando inverdades para me atingir. Pois bem, nós duas sabemos que eu não dei nenhum tapa na cara de ninguém, nunca faria isso. Ainda mais sem motivo algum. A pessoa que posta uma coisa dessas, nada mais quer do que ganhar fama e se promover com barraco e confusão. Meu intuito aqui no Instagram não é esse. Por fim, espero que isso suma logo”, disse a ex-BBB.