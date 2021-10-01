Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Babado

Lucas Penteado flagra traição da noiva e mostra o momento em live

Ex-BBB pegou Julia o traindo com o segurança em seu apartamento

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 09:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2021 às 09:43
Ator Lucas Penteado no BBB 21
Ator Lucas Penteado no BBB 21 Crédito: Reprodução/Gshow
A madrugada desta sexta-feira (1) foi movimentada nas redes sociais. O ex-BBB Lucas Penteado fez uma live flagrando sua noiva, Julia, o traindo com um segurança.
O ator expôs tudo a partir do momento que flagrou o momento. Nas imagens, é possível ver Lucas no elevador com a até então noiva e o segurança. Cerca de 4 mil pessoas acompanharam a transmissão.
"Que feio hein? E você não tem nada a ver com isso [falando para o segurança], errado mesmo é quem tinha relação certo? Ótimo", afirmou o ex-BBB dentro do elevador.
Penteado seguiu falando sobre as declarações de amor que fez quando anunciou o noivado no "Altas Horas". "E a senhora? Como vai fazer agora? Fui lá no Altas Horas, dei entrevista, falei que te amava...", disse.
Lucas continuou filmando até a noiva sair pela porta da frente do condomínio. Julia pedia para ele parar de filmar, mas o ator foi tirar satisfação até o comporteiro para saber quem estava em seu apartamento.
Até Gil do Vigor entrou na live querendo saber o que estava acontecendo, já que a transmissão pegou todos de surpresa.

Veja Também

'Que babado?', diz Larissa Manoela ao ironizar possível traição de Jade Picon com seu ex

Jojo Todynho pede respeito ao ser ligada à possível traição

Capixaba nega traição e assume affair com Eduardo Costa: “Conhecendo melhor”

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos BBB Lucas Penteado
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados