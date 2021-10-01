Lucas Penteado flagra traição da noiva e mostra o momento em live

Ator Lucas Penteado no BBB 21 Crédito: Reprodução/Gshow

A madrugada desta sexta-feira (1) foi movimentada nas redes sociais. O ex-BBB Lucas Penteado fez uma live flagrando sua noiva, Julia, o traindo com um segurança.

O ator expôs tudo a partir do momento que flagrou o momento. Nas imagens, é possível ver Lucas no elevador com a até então noiva e o segurança. Cerca de 4 mil pessoas acompanharam a transmissão.

"Que feio hein? E você não tem nada a ver com isso [falando para o segurança], errado mesmo é quem tinha relação certo? Ótimo", afirmou o ex-BBB dentro do elevador.

Lucas Penteado flagrou a noiva dele o traindo com o segurança e fez uma live. Genteeeeeeeee!!!!



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Penteado seguiu falando sobre as declarações de amor que fez quando anunciou o noivado no "Altas Horas". "E a senhora? Como vai fazer agora? Fui lá no Altas Horas, dei entrevista, falei que te amava...", disse.

O LUCAS PENTEADO FEZ LIVE PARECE QUE A NOIVA TRAIU ELE pic.twitter.com/nE7jENHDMK — amanda mihaile (@iamandabc) October 1, 2021

Lucas continuou filmando até a noiva sair pela porta da frente do condomínio. Julia pedia para ele parar de filmar, mas o ator foi tirar satisfação até o comporteiro para saber quem estava em seu apartamento.

Até Gil do Vigor entrou na live querendo saber o que estava acontecendo, já que a transmissão pegou todos de surpresa.