Lucas Penteado flagra traição da noiva e mostra o momento em live

A madrugada desta sexta-feira (1) foi movimentada nas redes sociais. O ex-BBB Lucas Penteado fez uma live flagrando sua noiva, Julia, o traindo com um segurança.
O ator expôs tudo a partir do momento que flagrou o momento. Nas imagens, é possível ver Lucas no elevador com a até então noiva e o segurança. Cerca de 4 mil pessoas acompanharam a transmissão.
"Que feio hein? E você não tem nada a ver com isso [falando para o segurança], errado mesmo é quem tinha relação certo? Ótimo", afirmou o ex-BBB dentro do elevador.
Penteado seguiu falando sobre as declarações de amor que fez quando anunciou o noivado no "Altas Horas". "E a senhora? Como vai fazer agora? Fui lá no Altas Horas, dei entrevista, falei que te amava...", disse.
Lucas continuou filmando até a noiva sair pela porta da frente do condomínio. Julia pedia para ele parar de filmar, mas o ator foi tirar satisfação até o comporteiro para saber quem estava em seu apartamento.
Até Gil do Vigor entrou na live querendo saber o que estava acontecendo, já que a transmissão pegou todos de surpresa.