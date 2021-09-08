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'Que babado?', diz Larissa Manoela ao ironizar possível traição de Jade Picon com seu ex

Atriz e João Guilherme tiveram um relacionamento em 2016

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 11:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 set 2021 às 11:16
Larissa Manoela e João Guilherme em cena de 'As Aventuras de Poliana' (SBT)
Larissa Manoela e João Guilherme em cena de 'As Aventuras de Poliana' (SBT) Crédito: Gabriel Cardoso/SBT
A atriz Larissa Manoela, 20, ironizou uma possível traição por parte de Jade Picon, 19, com o ator João Guilherme, 19, ex-namorado dela com quem terminou em 2016.
Perguntada pelas redes sociais se ela já estava por dentro dos "babados", respondeu com deboche: "Que babado, gente? De renda? Que eu me lembre, não usei nenhuma roupa que tivesse babado hoje. Não, hoje não", disse ela.
João também interagiu e mostrou pelas redes sociais uma possível conversa com Jade. Sem revelar a identidade da pessoa com quem conversava, mostrou na internet trechos de um bate-papo em que ele fala: "Descobri com quem você ficou. Você é meio doida da cabeça. Uma pena terminarmos assim".
Toda essa questão veio a público na última terça-feira (7). Isso porque boatos apontam que Jade ficou com o jogador Neymar Jr., 29, em uma festa.
A notícia foi divulgada inicialmente pelo perfil Gossip do Dia, no Instagram. Segundo a página, os dois ficaram no último final de semana durante uma festa na casa de Rafaella, irmã de Neymar, em Alphaville, região metropolitana de São Paulo. Bruna Biancardi, suposta namorada do jogador, não estava no evento.
Após a divulgação, o cantor João Guilherme deixou de seguir o jogador nas redes sociais, alimentando ainda mais as suspeitas dos fãs. Na noite de segunda-feira (6), no entanto, ele tranquilizou internautas, afirmando: "não vou dormir em posição fetal hoje, eu juro que está tudo bem, família", disse no Twitter.
Na manhã desta terça-feira (7), o cantor Zé Felipe, irmão de João Guilherme, comentou o assunto em seus stories, no Instagram, e brincou afirmando ser culpa da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). "Menino Ney veio desenvolver um belíssimo trabalho, a CBF derrubou a data e ele foi pro evento", disse.
A brincadeira de Zé Felipe acontece em referência ao cancelamento do jogo Brasil x Argentina, no último domingo (5), pelas Eliminatórias da Copa de 2022, após quatro jogadores argentinos desrespeitarem regras da quarentena no Brasil. A festa em questão teria acontecido após a suspensão da partida.
A reportagem tentou contato com Jade Picon e Neymar na manhã desta terça-feira, mas eles ainda não responderam.

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