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João Guilherme divulga telefone de Zé Felipe na internet

"Eu sou lerdo, mano", disse o ator ao se desculpar com o irmão

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 11:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2021 às 11:12
Stories de João Guilherme após divulgar número do celular do irmão no Instagram Imagem
Stories de João Guilherme após divulgar número do celular do irmão no Instagram Imagem Crédito: Instagram/@joaoguilherme
Os irmãos João Guilherme e Zé Felipe enfrentaram um perrengue no último domingo (23). O ator e caçula do sertanejo Leonardo divulgou sem intenção o celular do irmão cantor no Instagram.
João respondeu a caixa de perguntas no aplicativo, cuja questão mais pedida foi para ele mostrar uma "conversa com Zé". Só que ao mostrar o bate-papo e tentar fazer uma chamada ao vivo, deixou escapar o número (62) 9697-7077 no alto da tela.
O resultado? As fãs correram para ligar e mandar mensagem para dono do hit "Senta Danada". "Tinha sido sem querer, mas agora a merd* está feita", disse João, aos risos.
Cunhada do ator, Virgínia Fonseca gravou Zé Felipe trocando de chip e prometendo dar o troco. "Vou vazar o do João também, peraí", brincou o cantor.

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