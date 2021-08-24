João Guilherme divulga telefone de Zé Felipe na internet

Stories de João Guilherme após divulgar número do celular do irmão no Instagram Imagem Crédito: Instagram/@joaoguilherme

Os irmãos João Guilherme e Zé Felipe enfrentaram um perrengue no último domingo (23). O ator e caçula do sertanejo Leonardo divulgou sem intenção o celular do irmão cantor no Instagram.

João respondeu a caixa de perguntas no aplicativo, cuja questão mais pedida foi para ele mostrar uma "conversa com Zé". Só que ao mostrar o bate-papo e tentar fazer uma chamada ao vivo, deixou escapar o número (62) 9697-7077 no alto da tela.

O resultado? As fãs correram para ligar e mandar mensagem para dono do hit "Senta Danada". "Tinha sido sem querer, mas agora a merd* está feita", disse João, aos risos.