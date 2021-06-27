Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Zé Felipe e Virgínia completam três meses de casados com declaração

Zé Felipe e Virgínia assumiram o namoro em julho de 2020 e anunciaram a gestação em outubro do ano passado

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 08:43

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jun 2021 às 08:43
O cantor Zé Felipe e a esposa, a influencer Virginia Fonseca
O cantor Zé Felipe e a esposa, a influencer Virginia Fonseca, com a filha Maria Alice Crédito: Instagram | @ZeFelipeCantor
O cantor e compositor Zé Felipe, 23, e sua esposa, a influenciadora Virgínia Fonseca, 22, estão comemorando três meses de casados neste sábado (26). O casal fez declarações de amor no Instagram um para o outro. "Três meses de casado com a mulher mais linda do mundo. Linda em tantos sentidos, em todos para falar a verdade. Cada vez que te olho sinto um orgulho. O amor vem da admiração e essa paixão renasce em mim em cada atitude sua", escreveu o músico.
Zé Felipe continuou a declaração: "Obrigado por ser a melhor esposa (e mãe da Maria Alice) que eu poderia ter escolhido, minha parceira da vida. Te amo!", disse em sua rede social.
A influenciadora aproveitou a postagem do marido e a compartilhou no stories de seu Instagram com a mensagem "Te amo para sempre. Eu amo vocês!". A primeira filha do casal nasceu em 30 de maio.
O cantor Zé Felipe e a esposa, a influencer Virginia Fonseca
O cantor Zé Felipe e a esposa, a influencer Virginia Fonseca Crédito: Instagram | @ZeFelipeCantor
Zé Felipe e Virgínia assumiram o namoro em julho de 2020 e anunciaram a gestação em outubro. "Estou grávida, não é trollagem", contou a influenciadora digital em vídeo publicado em seu canal no YouTube. Ela chegou a mostrar o teste caseiro que fez, segundo contou, na semana anterior ao anúncio.
A influenciadora afirmou que não houve planejamento da parte do casal. "Não foi programado", garantiu. "A gente tinha plano de ter filhos, mas ano que vem engravidar para ter em 2022".

Veja Também

Miley Cyrus lamenta morte de fã brasileiro e fala sobre homofobia

Juju Salimeni diz que lado ruim da fama é não poder confiar em ninguém

Marilyn Manson vai se entregar à polícia sob suspeita de agredir cinegrafista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Editais e Avisos - 26/04/2026
Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados