Zé Felipe e Virgínia completam três meses de casados com declaração

O cantor Zé Felipe e a esposa, a influencer Virginia Fonseca, com a filha Maria Alice Crédito: Instagram | @ZeFelipeCantor

O cantor e compositor Zé Felipe, 23, e sua esposa, a influenciadora Virgínia Fonseca, 22, estão comemorando três meses de casados neste sábado (26). O casal fez declarações de amor no Instagram um para o outro. "Três meses de casado com a mulher mais linda do mundo. Linda em tantos sentidos, em todos para falar a verdade. Cada vez que te olho sinto um orgulho. O amor vem da admiração e essa paixão renasce em mim em cada atitude sua", escreveu o músico.

Zé Felipe continuou a declaração: "Obrigado por ser a melhor esposa (e mãe da Maria Alice) que eu poderia ter escolhido, minha parceira da vida. Te amo!", disse em sua rede social.

A influenciadora aproveitou a postagem do marido e a compartilhou no stories de seu Instagram com a mensagem "Te amo para sempre. Eu amo vocês!". A primeira filha do casal nasceu em 30 de maio.

O cantor Zé Felipe e a esposa, a influencer Virginia Fonseca Crédito: Instagram | @ZeFelipeCantor

Zé Felipe e Virgínia assumiram o namoro em julho de 2020 e anunciaram a gestação em outubro. "Estou grávida, não é trollagem", contou a influenciadora digital em vídeo publicado em seu canal no YouTube. Ela chegou a mostrar o teste caseiro que fez, segundo contou, na semana anterior ao anúncio.