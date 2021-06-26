Juju Salimeni diz que lado ruim da fama é não poder confiar em ninguém

A modelo Juju Salimeni afirma que buscou sempre independência financeira e que a fama fez com que ele desconfiasse mais das pessoas. Crédito: Reprodução/Instagram @jujusalimeni

A apresentadora, influenciadora e musa fitness Juju Salimeni, 34, usou as redes sociais neste sábado (26) para responder a algumas perguntas de fãs. Ela afirma que buscou sempre independência financeira e que a fama fez com que ele desconfiasse mais das pessoas.

"Sempre reservei a maior parte dos meus ganhos para investimentos. Invisto em ações no Brasil e fora dele. Resumindo. Controlo muitos os gastos e só comecei a comprar coisas mais supérfluas quando já estava estabilizada", diz Salimeni, que se prepara para a segunda temporada de Juju Boot Camp (E!).

Após atrasos por causa da pandemia, a nova leva de episódios da atração está em desenvolvimento, mas ainda sem previsão de estreia. A primeira temporada terminou em maio de 2020 selecionando como próxima musa fitness a brasiliense Vivi Alves, 31.

Ainda em conversa com os fãs, Salimeni afirmou que ser uma mulher independente financeiramente é maravilhoso. "Minha mãe me incentivou desde criança a trabalhar muito e não ficar buscando homem para me apoiar. Coloquei isso como meta e sempre batalhei demais para ter tudo o que eu quero."

Um dos internautas também perguntou como a apresentadora lida com a fama. "A pior parte é não poder confiar em praticamente ninguém. Acredito que muitas pessoas famosas passam por isso e com o tempo vão se isolando. É uma certa solidão."

Ela disse ainda que está deixando a franja crescer para mudar novamente o visual. "Já enjoei dela. Estou usando mais presa para cima ou de lado para não ficar no olho."