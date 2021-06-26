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"Certa solidão"

Juju Salimeni diz que lado ruim da fama é não poder confiar em ninguém

A apresentadora, influenciadora e musa fitness Juju Salimeni, 34, usou as redes sociais neste sábado (26) para responder a algumas perguntas de fãs

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 18:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jun 2021 às 18:09
A modelo Juju Salimeni
A modelo Juju Salimeni afirma que buscou sempre independência financeira e que a fama fez com que ele desconfiasse mais das pessoas. Crédito: Reprodução/Instagram @jujusalimeni
A apresentadora, influenciadora e musa fitness Juju Salimeni, 34, usou as redes sociais neste sábado (26) para responder a algumas perguntas de fãs. Ela afirma que buscou sempre independência financeira e que a fama fez com que ele desconfiasse mais das pessoas.
"Sempre reservei a maior parte dos meus ganhos para investimentos. Invisto em ações no Brasil e fora dele. Resumindo. Controlo muitos os gastos e só comecei a comprar coisas mais supérfluas quando já estava estabilizada", diz Salimeni, que se prepara para a segunda temporada de Juju Boot Camp (E!).
Após atrasos por causa da pandemia, a nova leva de episódios da atração está em desenvolvimento, mas ainda sem previsão de estreia. A primeira temporada terminou em maio de 2020 selecionando como próxima musa fitness a brasiliense Vivi Alves, 31.
Ainda em conversa com os fãs, Salimeni afirmou que ser uma mulher independente financeiramente é maravilhoso. "Minha mãe me incentivou desde criança a trabalhar muito e não ficar buscando homem para me apoiar. Coloquei isso como meta e sempre batalhei demais para ter tudo o que eu quero."
Um dos internautas também perguntou como a apresentadora lida com a fama. "A pior parte é não poder confiar em praticamente ninguém. Acredito que muitas pessoas famosas passam por isso e com o tempo vão se isolando. É uma certa solidão."
Ela disse ainda que está deixando a franja crescer para mudar novamente o visual. "Já enjoei dela. Estou usando mais presa para cima ou de lado para não ficar no olho."
Em entrevista ao F5, em fevereiro passado, Juju Salimeni comentou como passou o período de pandemia em casa. Juju disse que a ausência de treinos pesados, que ela fazia ininterruptamente há 18 anos, afetou até mesmo seus exames clínicos, além de ter colaborado para ela engordar 10 kg. Hoje, ela já retomou as atividades físicas.

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